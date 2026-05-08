전현무 "내가 대한민국 MC '톱3'는 된다"

전현무와 홍지윤이 MC계와 트로트계의 톱3를 꼽았다.

8일 오후 9시10분 방송되는 MBN·채널S '전현무계획3' 30회에서는 전현무와 곽튜브(곽준빈)가 홍지윤, 솔지와 경북 김천시로 떠난다.

이날 네 사람은 첫 코스로 연탄 석쇠 불고기 맛집을 방문한다.

전현무는 "혹시 솔지에게 부러운 점이 있냐?"고 묻고, 홍지윤은 "(솔지) 언니는 AI처럼 늘 일정하게 노래를 잘한다"고 답한다.

그러자 솔지는 "지윤이는 어떤 상황에서도 동요되지 않는 강한 멘털이 있어서 멋지다"고 홍지윤을 치켜세운다.

또 전현무는 홍지윤에게 "영트롯 우먼들도 (경쟁이) 치열하지 않냐?"고 묻자, 곽튜브는 전현무에게 "그럼 형님은 MC들 중 몇 위라고 생각하시냐?"고 받아친다.

전현무는 "TOP3는 되지"라며 다른 두 사람을 언급한다. 이에 특정 인물이 언급되자, 전현무는 "그 분은 저기 아래에 있다"고 너스레를 떤다.

홍지윤 역시 "저도 TOP3"라며 자신감을 드러낸다.

<뉴시스>

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