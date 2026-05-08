김구라, '삼전 주식 수익률' 500% 찍었나…4만5천원에 산 선구안

방송인 김구라가 삼성전자 주식으로 500%가 넘는 수익률을 기록한 걸로 추정된다.
7일 방송된 MBC 부동산 예능물 '구해줘! 홈즈'에서는 래퍼 그리(김동현)가 부친 김구라의 주식 계좌 수익률을 확인하고 놀라는 모습이 담겼다.
그간 자산 시장에 대한 해박한 지식을 과시해 온 김구라의 '선구안'이 숫자로 증명된 순간이다.
김구라의 수익 비결은 '시간'에 있었다. 그는 과거 웹 예능 등을 통해 삼성전자 주식을 평균 단가 4만5000원에 매입해 장기 보유 중이라고 밝힌 바 있다.
전날 종가 기준 삼성전자가 27만1500원을 기록함에 따라, 그의 수익률은 503.3%라는 경이로운 수치를 찍은 것으로 보인다. 원금 대비 6배가 넘는 자산 증식이다.
단기 시세 차익에 일희일비하지 않고 10년이라는 세월을 견뎌낸 결과다.
한편 이날 방송에서 그리는 군 복무 중 2000만 원을 저축하고, 대출을 활용해 경기 구리시에 자가를 마련한 사실을 공개하며 부친을 닮은 영리한 경제 행보를 보였다.
<뉴시스>
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