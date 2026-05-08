“위대한 애국자들이 세웠다”…트럼프, 6ｍ 금빛 동상 자랑

도널드 트럼프 미국 대통령이 6일(현지시간) 본인 소유 골프장에 세워진 6ｍ 높이 동상을 소셜미디어로 자랑했다.

트럼프 대통령이 SNS에 올린 동상 사진. 트럼프 트루스소셜 캡처

트럼프 대통령은 이날 오전 자신의 SNS인 트루스소셜에 금빛으로 제작된 본인 동상 사진을 올리고 “위대한 미국 애국자들이 세운 것”이라고 강조했다.

공개된 동상은 오른손 주먹을 치켜든 모습으로, 트럼프 대통령이 2024년 7월 대선 유세 도중 총격으로 암살 위기를 겪은 직후 보였던 자세를 형상화한 것이다.

미국 언론들에 따르면 이 동상은 청동으로 만들어졌으며 동상 자체의 높이는 4.5ｍ, 받침대까지 하면 6ｍ다. 동상의 무게는 3톤이 넘고 금박이 입혀져 있다.

동상은 암호화폐 그룹 ‘＄패트리엇’의 의뢰로 오하이오 출신 조각가가 지난해 초 트럼프 대통령 취임 즈음에 맞춰 제작한 것으로 알려졌다.

하지만 대금 문제로 갈등을 겪다 최근에야 플로리다주 마이애미에 있는 트럼프 대통령의 골프 리조트 ‘트럼프 내셔널 도럴 마이애미’에 설치된 것으로 전해졌다.

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