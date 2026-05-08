출근길 선선하고 강한 바람…강원 오후 비 소식 [오늘날씨]

금요일인 8일은 전국이 대체로 흐리다가 차차 맑아지겠다. 수도권은 대체로 맑겠고, 강원도는 가끔 구름이 많겠다. 미세먼지는 전국 모든 권역에서 ‘좋음’ 수준을 보일 전망이다.

서울 용산구 남산을 찾은 관광객들이 즐거운 시간을 보내고 있다. 뉴시스

기상청에 따르면 이날 이른 새벽 강원 내륙·산지와 전북 동부, 경북권, 제주도 산지에 비가 내리는 곳이 있겠다. 새벽에는 경남권과 제주도(산지 제외), 늦은 새벽부터 오전 사이에는 강원 내륙·산지에 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지는 곳도 있겠다.

오후에는 강원도에 5㎜ 안팎의 비가 예상된다. 특히 강원 동해안과 산지에는 돌풍과 함께 천둥·번개가 치는 곳이 있어 시설물 관리와 안전사고에 유의해야 한다.

하늘은 전국(수도권과 강원도 제외)이 대체로 흐리다가 새벽부터 맑아지겠다. 수도권은 대체로 맑겠고 강원도는 가끔 구름 많겠다.

아침 최저기온은 7~14도, 낮 최고기온은 18~22도를 오르내리며 평년(최저 9~14도, 최고 20~25도)과 비슷하거나 조금 낮겠다.

주요 지역 아침 기온은 서울 10도, 인천 11도, 수원 10도, 춘천 9도, 강릉 14도, 청주 10도, 대전 10도, 전주 11도, 광주 11도, 대구 13도, 부산 14도, 제주 12도다.

낮 기온은 서울 20도, 인천 20도, 수원 20도, 춘천 19도, 강릉 20도, 청주 20도, 대전 21도, 전주 20도, 광주 20도, 대구 21도, 부산 22도, 제주 18도다.

전국 대부분 지역에서는 강한 바람이 불 것으로 보여 각종 시설물 점검과 안전 관리에 주의가 필요하다.

오후까지 전국 대부분 지역에 바람이 순간풍속 55㎞/h(15㎧)(산지 70㎞/h(20㎧)) 안팎으로 강하게 부는 곳이 있겠다.

미세먼지 농도는 전 권역에서 ‘좋음’ 수준이 예상된다.

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