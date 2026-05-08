美국무, 레오 14세 교황 예방…교황은 ‘평화 상징’ 선물

레오 14세 교황이 마코 루비오 미국 국무부 장관과 만나 중동 사태 등 최근 사안에 대해 의견을 주고받았다. 미·이란 전쟁을 두고 도널드 트럼프 미국 대통령과 레오 교황 간 갈등이 불거진 뒤 루비오 장관이 교황을 찾으며 수습에 나선 모습이다.

레오 14세 교황과 마크 루비오 미국 국무장관이 7일(현지시간) 바티칸 교황청에서 만나 대화를 나누고 있다. 사진은 교황청이 공개했다. 바티칸=EPA연합뉴스

토미 피곳 국무부 수석대변인은 7일(현지시간) 레오 교황과 루비오 장관이 전쟁 등 중동 상황과 서반구에서의 상호 관심 사안에 대해 의견을 나눴다고 전했다. 서반구에서의 상호 관심 사안은 쿠바에 대한 미국 압박이나 가톨릭교회의 인도적 지원 등을 의미하는 것으로 보인다.

피곳 수석대변인은 “이번 회담에서 미국과 교황청의 강한 관계와 평화 및 인간 존엄 증진에 대한 양측의 공통적 헌신을 강조했다”고 말했다. 루비오 장관은 예방 이후 사회관계망서비스(SNS)에 “평화와 인간 존엄성 증진에 대한 공동의 의지를 강조하기 위해 교황을 만났다”고 썼다.

교황청도 “미국과 좋은 양자 관계를 발전시키기 위한 공동의 의지를 재확인했다”고 밝혔다. 이어 “전쟁, 정치적 긴장, 어려운 인도주의 상황에 부닥친 국가들에 특별한 주의를 기울이며 지역·국제 정세에 대한 의견을 교환했다”며 “평화를 위해 쉼 없이 노력할 필요성에 대해서도 논의했다”고 강조했다.

레오 교황은 루비오 장관에게 교황 문장이 새겨진 올리브 나무 펜을 선물하며 “올리브 나무는 평화의 나무”라고 강조한 것으로 전해졌다. 루비오 장관은 교황에게 크리스털 미식 축구공을 선물했다.

루비오 장관은 지난해 5월 JD 밴스 미국 부통령과 바티칸을 방문한 이후 두 번째로 레오 교황과 만났다. 최근 중동 사태를 두고 트럼프 대통령과 레오 교황 간 갈등이 불거지자 이를 해소하기 위한 만남이란 관측이 나온다. 이탈리아 현지 언론도 이번 루비오 장관의 로마·바티칸 방문을 관계 개선을 위한 ‘해빙’ 회동으로 표현했다.

레오 교황은 최근 성경을 인용해 연일 전쟁을 비판했다. 트럼프 대통령은 이에 대해 “범죄 문제에 나약하고 외교 정책에선 형편없다”며 교황을 비난했다.

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