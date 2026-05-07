차영수 후보 “매관매직·사적 개입 끊겠다”… ‘투트랙 군정’으로 강진 쇄신 승부수 [6·3의 선택]

차영수 더불어민주당 강진군수 후보가 청렴한 내부 행정과 공격적인 대외 협력을 양축으로 한 ‘투트랙 군정’ 구상을 공식화하며 본격적인 민심 공략에 나섰다. 최근 지역사회에서 불거진 인사 관련 논란과 맞물려 ‘청렴 군정’을 전면에 내세운 승부수로 해석된다.

차 후보는 7일 발표한 입장문에서 “그동안의 고립된 행정 방식으로는 강진 발전의 한계를 극복할 수 없다”며 “행정은 시스템으로 투명하게 운영하고, 군수는 중앙정부와 국회, 전남도를 뛰어다니며 미래 먹거리와 국비 예산을 확보하는 ‘세일즈 군수’ 역할에 집중하겠다”고 밝혔다.

더불어민주당 차영수 강진군수 후보. 페이스북 캡처

그가 제시한 ‘투트랙 군정’의 핵심은 내부 행정과 대외 활동의 역할 분담이다. 군수가 인사와 계약, 세부 행정에 과도하게 개입하던 기존 관행에서 벗어나 행정은 시스템 중심으로 운영하고, 군수는 대외 협력과 투자·예산 확보에 집중하겠다는 구상이다.

차 후보는 “부군수를 중심으로 행정 시스템이 법과 원칙에 따라 안정적으로 작동하도록 하겠다”며 “군수는 미래 산업 유치와 국비 확보, 중앙 정치권 협력에 전념해 강진 발전의 동력을 만들겠다”고 설명했다.

특히 그는 인사와 계약 과정의 불투명성을 강진 행정의 고질적 문제로 지목하며 강도 높은 쇄신 의지를 드러냈다. 차 후보는 “군민들이 가장 실망하는 부분은 인사와 계약에서의 불신”이라며 “단 한 점의 사적 개입도 허용하지 않고, ‘매관매직’이라는 말 자체가 강진에서 사라지도록 실력과 원칙이 통하는 군정을 만들겠다”고 강조했다.

이번 비전 발표는 앞서 민주당 경선 과정에서 김보미 전 예비후보가 내세웠던 ‘강진 1호 영업사원’ 기조를 적극 수용한 점에서도 눈길을 끌었다. 차 후보는 “군수가 군청 안에 머무르기보다 중앙 무대에서 예산과 사업을 따오는 역할을 해야 한다는 지역 여론을 반영했다”고 설명했다.

또 “더불어민주당은 하나의 원팀”이라며 “김보미 전 예비후보가 제시했던 강진 발전 구상과 정책도 적극 계승하겠다”고 밝혔다. 이는 경선 이후 당내 통합 메시지를 강화하면서 정책 외연을 넓히기 위한 전략으로 풀이된다.

지역 정가에서는 차 후보가 이번 메시지에서 ‘매관매직 근절’과 ‘사적 개입 차단’을 강하게 내세운 점에 주목하고 있다. 최근 지역사회에서 제기된 각종 인사 관련 논란과 맞물려 행정 신뢰 회복 문제가 이번 선거의 핵심 변수로 부상할 가능성이 크다는 분석이다.

차 후보는 “청렴하게 작동하는 내부 행정과 중앙과 통하는 세일즈 행정을 통해 돈이 돌고 사람이 돌아오는 강진을 만들겠다”며 “군민이 체감하는 변화와 미래 성장 기반을 반드시 만들어내겠다”고 말했다.

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