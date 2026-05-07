“무거운 장바구니, 로봇이 듭니다”…성남시, 모란시장에 ‘AI 짐꾼’ 등판

첨단 인공지능(AI) 기술이 정겨운 전통시장 골목 안으로 들어온다.

전통시장 인공지능 로봇의 모습을 인공지능으로 생성한 이미지. 성남시 제공

경기 성남시는 이동이 불편한 어르신과 장애인 등 교통약자를 위해 전국 최초로 ‘AI 짐꾼 로봇’과 ‘증강현실(AR) 내비게이션’ 서비스 실증에 나선다고 7일 밝혔다.

성남시는 경기도 주관 ‘2026년 경기도 AI 챌린지 프로그램’ 공모에서 최종 선정되며 사업비 2억5000만원을 확보했다.

이번 사업은 복잡한 도심의 문제를 AI 기술로 해결하려는 취지로, 시는 전국 최대 규모의 상설시장 중 하나인 ‘모란전통시장’을 실증 무대로 택했다.



실증의 핵심은 ‘AI 짐꾼 로봇’이다. 이용자가 시장 입구에서 QR코드를 스캔하면 로봇이 주인을 인식해 자동으로 따라다닌다.

최대 20㎏의 짐을 대신 운반해, 무거운 장바구니 때문에 전통시장 방문을 꺼렸던 고령층과 교통약자들의 편의를 끌어올릴 전망이다.

모란전통시장은 좁은 통로와 복잡한 동선, 그리고 고층 건물 등에 가려 GPS 신호가 원활하지 않은 ‘자율주행의 험지’로 꼽힌다. 시는 이를 극복하기 위해 네이버클라우드의 ‘아크아이(ARC-Eye)’ 기술 등을 적용했다. GPS 없이도 점포 위치를 오차 범위 ±30㎝ 수준으로 안내하는 AR 내비게이션을 통해 시민들이 복잡한 시장 골목에서 헤매지 않고 목적지를 찾을 수 있도록 돕는다.

성남시청

이번 사업을 위해 성남시는 하이퍼클라우드, 조앤소프트와 컨소시엄을 구성했으며 네이버클라우드가 기술 지원에 참여한다. 실증 운영은 오는 8월부터 10월까지 진행될 예정이다.

성남시는 이번 실증을 통해 확보된 데이터를 바탕으로 공공 분야 ‘피지컬 AI(물리 기반 AI)’의 안전 기준을 마련하고, 향후 로봇에 할인 정보와 특가 상품 안내 기능을 추가해 전통시장 경쟁력 강화 모델로 발전시킨다는 구상이다.

시 관계자는 “첨단 기술과 전통시장이 상생하는 전국적인 표준 모델을 만들 것”이라며 “짐 운반과 길 찾기 부담을 덜어 전통시장 방문 활성화와 신규 고객 유입에 긍정적인 영향을 줄 것으로 기대한다”고 말했다.

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