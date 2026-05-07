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효자 게임의 힘… 넷마블 영업이익 상승 [한강로 게임랜드]

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반진욱 기자 halfnuk@segye.com

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스톤에이지 키우기, 일곱 개의 대죄 효과 톡톡

‘스톤에이지 키우기’와 ‘일곱 개의 대죄: Origin’과 같은 신작의 활약에 힘입어 넷마블의 올해 1분기 영업이익이 전년 동기 대비 소폭 성장했다.

넷마블 지타워 사옥. 넷마블 제공
넷마블 지타워 사옥. 넷마블 제공

넷마블은 연결 기준 올해 1분기 영업이익이 531억원으로 지난해 동기보다 6.8% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 7일 공시했다. 매출은 6517억원으로 작년 동기 대비 4.5% 증가했다. 순이익은 2109억원으로 163% 늘었다. 회사 측은 1분기 ‘스톤에이지 키우기’와 ‘일곱 개의 대죄: Origin’이 실적 상승에 효과를 미쳤다고 설명했다.

 

영업비용은 5986억원으로 전년 동기 대비 4.2% 늘었지만 직전 분기와 비교해서는 12.8% 감소했다. 신작 홍보를 위한 마케팅비가 1682억원으로 전년 대비 47.3% 늘었지만, 인건비(1676억원)와 지급수수료(2009억원)이 각 2.6%, 8.3% 줄며 상승치를 상쇄했다.

 

넷마블은 신작 매출이 본격적으로 실적에 반영되는 2분기부터 성장 드라이브를 탈 것으로 전망했다. 넷마블 1분기 매출액 중 해외 비중은 전체의 79%를 차지했다. 지역별로는 북미 41%, 한국 21%, 유럽 13%, 동남아 12%, 일본 7% 등이다.

 

넷마블은 이달 ‘왕좌의 게임: 킹스로드’의 한국 포함 아시아 지역 출시를 시작으로, 6월에는 기대작 ‘솔: 인챈트’를 선보일 예정이다.

 

하반기에는 △나 혼자만 레벨업: KARMA △샹그릴라 프론티어: 일곱 최강종 △프로젝트 옥토퍼스 △이블베인 △프로젝트 이지스까지 총 5종의 신작을 출시할 계획이다.


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