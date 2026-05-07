“에너지 쓰는 건물서 만드는 건물로”… 광명시, 녹색건축 민간 확산 ‘총력’

광명시가 공공건축물에서 쌓아온 녹색건축 노하우를 민간 부문으로 확대하는 ‘2050 탄소중립 에너지 자립도시’ 실현 계획을 내놓았다. 단순한 에너지 절감을 넘어 건물이 스스로 에너지를 생산하는 미래형 건축 모델을 도시 전반으로 확산한다는 복안이다.

광명시는 7일 정책브리핑을 열고 이 같은 내용의 ‘녹색건축 확산 전략’을 발표했다.

진용만 도시주택국장이 7일 오전 시청 중회의실에서 열린 정책브리핑에서 에너지 자립도시 계획에 관해 설명하고 있다. 광명시 제공

진용만 시 도시주택국장은 “건물 부문 탄소 감축은 도시 경쟁력과 직결되는 과제”라며 “공공에서 검증된 녹색건축 동력을 민간으로 확산해 실질적인 에너지 자립 기반을 다지겠다”고 밝혔다.

광명시의 핵심 정책은 공공건축물의 에너지 자립화다. 시는 정부 의무화 이전부터 자체 기준을 강화해 어울리기 행복센터 등 12곳에 제로에너지건축물(ZEB) 인증을 적용한 바 있다.

특히 시립소하어린이집은 전국 공공기관 최초로 에너지 생산량이 소비량보다 많은 ‘플러스(+)’ 등급을 획득하며 에너지 생산형 건축의 이정표를 세웠다. 노후 건물의 성능을 높이는 그린 리모델링 역시 17곳 중 15곳의 공사를 마치며 구체적 성과를 내고 있다.

인공지능이 생성한 ‘에코 하우스’ 이미지와 설명.

광명시의 차별점은 2022년 전국 지방자치단체 가운데 처음으로 설립한 ‘녹색건축지원센터’에 있다. 센터는 관내 19개 공공건축물에 건물에너지관리시스템(BEMS)을 구축해 탄소 배출량을 실시간으로 관리한다. 이러한 데이터 기반 행정은 지역 통계 우수사례로 선정되기도 했다.

7일 열린 광명시 정책브리핑.

시는 2027년부터 시작되는 ‘제3차 녹색건축물 조성계획’을 통해 민간 부문의 참여를 끌어낼 계획이다.

대규모 공동주택의 ZEB 인증 도입을 유도하고, 민간 건축물에도 지능형 계량기(AMI) 보급을 확대해 데이터 수집 범위를 넓힌다.

특히 설계와 시공에 국한됐던 관리 체계를 운영과 폐기까지 아우르는 ‘전주기 관리’로 전환한다. 건물 일체형 태양광(BIPV) 등 신기술 도입을 지원하고, 에너지 수요관리(DR) 참여 시 인센티브를 제공하는 등 민간의 자발적인 탄소 감축을 유도한다는 전략이다.

시는 이를 통해 도시 전체의 탄소 배출을 정밀하게 제어하는 지속 가능한 모델을 완성할 방침이다.

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