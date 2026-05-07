붉은등우단털파리(러브버그) 방제를 위한 Bti 유충구제제 살포 [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

7일 서울 노원구 화랑로 불암산 일대에서 서울시관계자들이 붉은등우단털파리(러브버그) 방제를 위한 Bti 유충구제제 살포를 하고 있다.

7일 서울 노원구 화랑로 불암산 일대에서 서울시관계자들이 붉은등우단털파리(러브버그) 방제를 위한 Bti 유충구제제 살포를 하고 있다 /2026.05.07 이제원 선임기자

7일 서울 노원구 화랑로 불암산 일대에서 서울시관계자들이 붉은등우단털파리(러브버그) 방제를 위한 Bti 유충구제제 살포를 하고 있다 /2026.05.07 이제원 선임기자

7일 서울 노원구 화랑로 불암산 일대에서 서울시관계자들이 붉은등우단털파리(러브버그) 방제를 위한 Bti 유충구제제 살포를 하고 있다. 옥수수 알갱이 만한 작은 살충제를 살포하고 그 위에 물을 뿌려주면 흙 속에 살충성분이 녹아 들어간다.

서울시는 붉은등우단털파리(러브버그)와 동양하루살이 등 대발생 곤충 확산을 막기 위해 곤충별 맞춤형 방제를 추진한다고 밝혔다. 지난해 여름 수도권에 대거 출몰했던 러브버그 등 대발생 곤충은 감염병을 직접 매개하지는 않지만 짧은 기간 대량으로 나타나 시민 불쾌감과 생활 불편을 유발했다. 시는 '서울특별시 대발생 곤충 관리 및 방제 지원에 관한 조례'를 바탕으로 25개 자치구와 함께 발생 예상 지역을 감시하고 유충 단계부터 친환경 중심 방제 전략을 강화할 계획이다.

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