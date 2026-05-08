[이코노 브리핑] 농협, 임원 추천 개편… 공정·투명성 강화 외

농협, 임원 추천 개편… 공정·투명성 강화

농협은 임원 선임의 공정성과 투명성을 높이기 위한 ‘임원후보자 추천기구 운영 개선안’을 마련하고 인사권 독립 강화를 위한 자체 개혁에 착수했다고 7일 밝혔다. 개선안은 외부위원 추천기관을 기존 5개에서 8개로 확대하고, 복수 추천 방식을 도입해 인사추천위원회 구성의 다양성을 높였다. 임원후보자 공개모집, 심층 면접, 평판 조회 등을 통해 검증 절차도 강화했다. 농협은 개혁위원회의 13개 권고 과제를 차질 없이 이행할 방침이다.

국민은행, ‘KB드림홈’ 대상지 5곳 선정

KB국민은행은 자립준비청년을 지원하기 위한 ‘KB드림홈’ 사업의 대상지를 선정했다고 7일 밝혔다. 서울 1곳과 강원 원주, 충북 청주 등 지방 4곳의 자립생활관을 환경개선 대상 생활관으로 최종 선정했다. ‘KB드림홈’은 자립준비청년들이 자립 기반을 마련할 수 있도록 자립생활관을 리모델링하고, 취업 컨설팅과 자격증 취득 지원 등 다양한 역량 강화 프로그램을 제공하는 사회공헌사업이다.

케뱅, 年 7.5% 금리 ‘마이키즈 적금’ 출시

케이뱅크가 부모가 아이 명의로 가입할 수 있으면서 입출금이 자유로운 통장인 ‘마이키즈 통장’과 최대 연 7.5% 고금리의 ‘마이키즈 적금’을 출시했다. ‘마이키즈 통장’은 14세 미만 자녀를 대상으로, 법정대리인인 부모가 본인의 휴대폰으로 간편하게 개설할 수 있다.

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