장동혁 “공소취소 ‘李 독재’ 마지막 톨게이트” [6·3 지방선거]

국민의힘이 7일 청와대 앞에서 현장 최고위원회의를 열고 더불어민주당이 추진 중인 이른바 ‘조작기소 특검법’ 규탄에 나섰다. 6·3 지방선거를 20여일 앞두고 이재명 대통령의 사법리스크를 부각하며 정권심판론 띄우기에 주력하는 모습이다. 국민의힘은 이 대통령을 ‘범죄자’, ‘독재자’로 지칭하며 특검법에 대해 “이재명 범죄 지우기를 넘어 이재명 독재로 가는 마지막 톨게이트”라며 맹공을 퍼부었다.

‘특검법’ 원천 무효 촉구 국민의힘 장동혁 대표(가운데)가 7일 서울 종로구 청와대 사랑채 분수대 앞에서 열린 ‘이재명 대통령 공소취소 특검법 원천무효 현장최고위원회의’에서 “공소 취소는 이재명 범죄 지우기를 넘어 이재명 독재로 가는 마지막 톨게이트”라며 특검법안의 원천무효를 촉구하고 있다. 남정탁 기자

국민의힘 장동혁 대표는 이날 청와대 사랑채 분수대 앞에서 ‘이재명 대통령 공소취소 특검법 원천무효 현장최고위원회의’를 열고 “범죄자 이재명이 자기 손으로 공소장을 찢는 순간 무소불위의 독재가 본격적으로 시작될 것”이라고 밝혔다.



국민의힘이 이 대통령과 여당을 겨냥해 장외투쟁에 나선 것은 지난 3월 ‘사법개혁 3법’(법왜곡죄·재판소원제·대법관 증원법) 저지를 위한 청와대 도보행진 이후 약 두 달 만이다. 당 지도부는 이날 ‘대통령도 죄를 지으면 감옥에 가야 한다’는 문구가 적힌 현수막을 내걸고 현장 최고위를 진행했다. 해당 문구는 이 대통령이 2017년 3월 성남시장 재직 당시 했던 발언을 인용한 것이다.



장 대표는 “불법 대북송금, 대장동 비리, 법인카드 유용, 선거법 위반 등은 아무리 검사들을 조져도, 아무리 사법부를 겁박해도 감옥행을 피할 수 없는 명백하고 파렴치한 범죄들”이라며 “이번 지방선거는 이재명 독재를 막고 독재정권을 끝장내는 선거다. 독재자 이재명을 심판하고 대한민국을 다시 자유민주주의 공화국으로 돌려놓아야 한다”고 강조했다.



송언석 원내대표는 “대통령은 지금 와서는 ‘대통령 범죄 없애기 특검법’ 처리를 지방선거 이후로 미루겠다고 한다”며 “국민적인 저항 움직임이 일어나니까 당장 눈앞에 있는 선거부터 치르고 본격적인 ‘대통령 범죄 세탁’을 선거 이후에 강행하겠다는 뜻”이라고 지적했다. 송 원내대표는 “국민을 우습게 아는 간교한 권모술수다. 선거가 끝났다고 위헌이 합헌이 되나. 독재가 민주로 변하는가”라며 “민생 고통을 외면하고 대통령의 자기 범죄 세탁에만 몰두하는 이런 대통령, 이런 집권 세력이 과연 정상이라고 볼 수 있겠나”라고 직격했다.



국민의힘은 또 전날 박성준 민주당 의원이 라디오 방송에 출연해 조작기소 특검법과 관련해 “시민 10명 중 8∼9명은 ‘공소취소’의 뜻을 잘 모른다”고 말한 데 대해 공세를 이어갔다.



장 대표는 이날 페이스북에서 박 의원의 발언을 겨냥해 “공소취소가 나쁜 짓인 건 우리도 안다, 그래도 국민은 잘 모르니 해도 된다는 이재명 대표와 민주당의 속내가 고스란히 드러난 발언”이라며 “그렇게 자신 있으면 지방선거 전에 해보라”고 비판했다. 신동욱 최고위원도 “국민을 무시해도 어떻게 이렇게 철저하게 무시하느냐”고 비판했고, 우재준 최고위원은 “민주당 특유의 선민의식이 만천하에 드러나고 있다”고 꼬집었다.

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