김관영, 무소속 출마… “도민 선택받을 것” [6·3 지방선거]

‘대리비 지급 논란’으로 더불어민주당에서 제명된 김관영 전북특별자치도지사가 7일 무소속 출마를 선언했다. 김 지사는 민주당 정청래 대표 등이 자신과 이원택 후보에 제기된 의혹을 대하는 태도에서 이중잣대적 행동을 보였다며 “마지막 선택은 도민이 하는 것이라는 요구에 부응하겠다”고 했다.

무소속 출마 결심을 굳힌 김관영 전북특별자치도 예비후보가 7일 전북도의회 브리핑룸에서 입장을 밝히고 있다. 연합뉴스

김 지사는 7일 전북도의회에서 기자회견을 열고 “민주당의 공천장이 아닌 도민 소속 후보로서 도민의 선택을 받겠다”고 밝혔다. 그는 “민주당이 지켜온 공정과 정의, 지방자치와 분권의 가치를 믿어왔다”면서도 “이번 공천 과정이 과연 공정했는지, 도민의 뜻이 충분히 반영됐는지 묻고 싶다”고 말했다. 그는 전날 전북도선거관리위원회에 예비후보로 등록했다.



앞서 김 예비후보는 오전 라디오 인터뷰에서도 “공천 과정에서 정청래 대표를 비롯한 지도부가 보여준 횡포, 불공정과 전북도민에 대한 무시 이런 것들에 관해서 많은 도민들께서 본선거에서 스스로 선택할 기회를 갖게 해달라고 저한테 강하게 요구해왔다”고 출마이유를 설명했다. 그는 “한 마디 해명 절차 없이 12시간 만에 저를 제명했는데, 상대 후보(이원택 후보)의 제3자 대납 의혹 부분에 관해서는 무혐의로 처분을 했다. 두 사건을 대하는 지도부의 태도 이런 것들에 많은 사람들이 지나치게 불공정하다고 느끼고 있는 의견”이라고 설명했다.



김 예비후보의 무소속 출마로 전북지사 선거 과정에서 변화가 있을지 주목된다. 현재 전북지사 선거에는 민주당 이원택 후보를 비롯해 국민의힘 양정무 후보, 진보당 백승재 후보, 무소속 김성수·김형찬 후보 등이 출마했다. 특히 김 예비후보가 정 대표 비판을 출마 명분으로 삼은 것이 선거 과정에 어떤 영향으로 작동되느냐가 주요 변수가 될 것으로 보인다.

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