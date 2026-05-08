[재미로 보는 오늘의 운세] 5월 8일 (금요일) 54년생 거래처나 계약체결에 난관이 온다

96년생 작은 것에 만족하고 과감히 손을 떼라. 84년생 사적인 감정이라고 가볍게 생각지 말자. 72년생 일마다 막힘이 없고 행운이 따른다. 60년생 차분하게 대응하고 자세를 낮춰자. 48년생 실행하지 않는 일은 그림의 떡이다. 36년생 현재는 몸과 마음이 개운하지 않다.

97년생 힘있고 젊다고 함부로 나선다면 낭패수다. 85년생 위아래로 살피는 것이 효과적이다. 73년생 이성문제는 빨리 해결하는 것이 좋다. 61년생 멀리서 오는 통신 좋은 일이 있을 듯하다. 49년생 개임확률은 신뢰하지 않는 것이 좋다. 37년생 건강이 조금 편안하고 마음도 편하다.

98년생 희노애락을 부부간에 함께 하자. 86년생 급하게 먹으면 체하기 마련이다. 74년생 이성의 진정한 애인을 얻을 수 있다. 62년생 일에 지속성이 없으면 안되다. 50년생 여기저기 두리번거리지 말자. 38년생 현재일에 입장이 뒤바뀔수 있다.

99년생 고초는 자기 혼자 감수해야 할 몫이다. 87년생 임기응변식의 대응은 좋치않다. 75년생 간사한 사람을 멀리하자. 63년생 일을 생각대로 묵묵히 진행하는게 좋다. 51년생 잡기,증권하는 사람은 손재가 온다. 39년생 은혜를 베푼다는 마음을 갖자.

00년생 분위기에 적응하고 화려한 것에 현혹되지 마라. 88년생 정상적인 방법과 편법을 동원하자. 76년생 내가 먼저 행동하면 따라온다. 64년생 적과 동지를 제대로 구별을 하자. 52년생 사소한 문서상의 결함도 세밀히 하자. 40년생 감기 몸살에 조심하자. 28년생 조화를 이루지 못하면 실패한다.

01년생 오늘은 기대하던 일에 큰 성과 있다. 89년생 근처에 없는 것은 찾지 말자. 77년생 조급한 마음을 버리고 하는일만 하자. 65년생 오늘 시작하는일 오늘 마무리 하자. 53년생 사행심에 들뜨면 어리석은 행동이다. 41년생 현재로선 변화할 필요가 없다. 29년생 통상적인 관습이나 순리에 따를 것.

02년생 진로에 자신의 의사표현을 분명히 하라. 90년생 늘 하던 일도 방심하지 말자. 78년생 시작한 일은 빨리 끝내는 것이 좋다. 66년생 처세술에 관한 공부를 하자. 54년생 거래처나 계약체결에 난관이 온다. 42년생 부상이나 건강에 조심하자. 30년생 경거망동하지 말고 인내심을 보여라.

03년생 오늘은 노력한 만큼의 이득은 없다. 91년생 고정관념에서 하루속히 탈피하자. 79년생 운전자는 차조심 하자 특히 밤길에. 67년생 일의 능률이 떨어지니 목욕을 하자. 55년생 고통 시기가 지나면 따뜻한 봄날이 온다. 43년생 파란하늘이 열리는 날이다. 31년생 동남쪽에 좋은 의원가 있다.

04년생 생각이 너무많다 시간을 허비하지 마라. 92년생 소득이란 혼자서만 노력이 아니다. 80년생 타인에게 의존하면 자신감이 약하다. 68년생 금전문제는 동료에게 상의하자. 56년생 계획을 세우고 일을 추진하자. 44년생 귀인의 도움으로 자식이 출세한다. 32년생 내가 일하기에 벅차다.

05년생 내 것이 소중하다 남의 것을 탐하지 마라. 93년생 남 주기에는 아까운 생각은 버리자. 81년생 자신의 속내를 쉽게 드러내지 말자. 69년생 직선적인 표현보다는 우회적으로 하자. 57년생 일의 기존방법을 개선하고 노력하자. 45년생 집안에서 일어난 일이 마음으로 삼키자. 33년생 못 본 척하는 것이 좋을 듯하다.

06년생 오늘은 하는 일마다 행운이 가득하다. 94년생 자기자리가 아닌 곳에는 벗어나자. 82년생 서북방에서 원하던 직장이 나타난다. 70년생 소중한 사람과 깊은 대화를 나누라. 58년생 직선적으로 말하지 말자 덕이없다. 46년생 놀이는 적당할 때 끝을 맺어라. 34년생 보다 더 개혁, 개방적으로 변화해 보라.

95년생 하나를 얻고 또 얻으려는 욕망은 과한 느낌. 83년생 시작한 일이 성과가 늦어진다. 71년생 자신의 일에는 자부심을 갖자. 59년생 투자에 미리부터 걱정하지 마라. 47년생 거래선은 서남방에서 찾아야 유리하다. 35년생 아무리 작은 것이라도 꾸준히 하자.

백운철학원

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