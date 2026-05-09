짧은 익절과 긴 손절의 굴레… 투자 성패는 심리가 결정한다

로스/짐 폴·브렌던 모이니핸/신예경 옮김/메디치미디어/2만2000원

연일 신고가를 경신하는 강세장에서도 투자자들은 시장 수익률을 넘어서는 성과를 좇는다. 각종 전략과 지표를 동원하지만 ‘성공 공식’은 서로 엇갈리는 경우가 많다. 반면 손실을 키워 파산에 이르는 경로는 놀라울 만큼 비슷하다. 결국 투자에서 더 중요한 것은 ‘버는 법’이 아니라 ‘잃지 않는 법’일 수 있다.



저자 짐 폴은 이 질문에 자신의 실패로 답한다. 시카고 상업거래소에서 성공을 거둔 그는 단 두 달 만에 100만달러를 잃고 파산했다. 이후 그는 몰락의 원인을 분석하며 투자 성패를 가르는 핵심이 분석기법이 아니라 ‘투자자의 심리’에 있음을 깨달았다.

짐 폴·브렌던 모이니핸/신예경 옮김/메디치미디어/2만2000원

저자는 투자자가 흔히 빠지는 함정을 짚는다. 손실이 난 계좌를 외면하거나, 시장에 복수하려는 마음으로 매매를 반복하고, 불안 속에서 짧은 이익과 긴 손실을 반복하는 행동이다. 이는 잘못된 전략이 아니라 감정이 만든 결과라는 것이다.



투자의 특성도 문제를 키운다. 전문성이 요구되는 다른 영역과 달리, 투자에서는 실력 없이도 일시적 성공이 가능하다. 이 경험이 반복되면 운을 실력으로 착각하게 되고 결국 더 큰 손실로 이어진다. 특히 군중심리는 손실을 확대하는 주요 요인이다. 투자자는 혼자 거래하더라도 뉴스와 가격 변동에 휘둘리는 순간 이미 군중의 일부가 된다. 이 상태에서는 판단력이 흐려지고 상승장에서 추격 매수, 하락장에서 투매하는 패턴이 반복된다.



이 악순환을 끊는 방법은 단순하다. ‘왜 시장이 움직이는가’를 해석하려 하기보다 사전에 정한 계획에 따라 ‘무엇을 할 것인가’를 실행하는 것이다. 감정을 통제하기보다 감정이 개입하지 못하는 시스템을 만드는 것이 핵심이다. 또 하나의 핵심은 손실에 대한 인식이다. 저자는 손실을 실패가 아닌 ‘비용’으로 받아들여야 한다고 말다. 계획에 따른 손절은 결과가 나쁠 수는 있어도 잘못된 결정은 아니라는 것이다. 손실을 인정하지 못하는 순간 피해는 더 커진다. 책은 투자에서 중요한 것은 더 많이 버는 기술이 아니라 치명적인 손실을 피하고 살아남는 능력임을 강조한다.

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