[재미로 보는 오늘의 운세] 5월 10일 (일요일) 84년생 기다리면 이득이 생긴다

96년생 외화내빈의 운으로 내실을 기하자. 84년생 기다리면 이득이 생긴다. 72년생 한곳에만 너무 집중하지 말자. 60년생 입신공명할 수 있는 운세다. 48년생 괜한 말다툼 때문에 마음 상하기 쉽다. 36년생 집안 일로 마음 바쁘다.

97년생 서북에서 뜻밖의 소득이 생길 수 있겠다. 85년생 계획을 하나씩 실천에 옮기는 날이다. 73년생 즐거운 통신소식이 있다. 61년생 뜻밖의 소득이 생겨 둉료와 즐기는 운이다. 49년생 화합하는 마음으로 임하자. 37년생 자손에게 흉한 일이 일어날 수 있다.

98년생 하는 일에 화합하는 마음으로 임하면 좋다. 86년생 일을 신중히 처리하라. 74년생 전문적인 지식이 부족하니 좀더 공부하자. 62년생 해오던 일을 도중에 수정할 일이 나타난다. 50년생 금전투자나 거래는 자제할 운이다. 38년생 결단을 내리기 전까지 방심하지 말자.

99년생 힘 겨루기는 어떤 경우에도 삼갈 것. 87년생 하는 일 없이 마음만 바쁘구나. 75년생 조금 더 긍정적인 사고방식이 요구된다. 63년생 생각만 하고 행동으로 옮기지 않는다. 51년생 먼곳에 있는 이성친구를 만난다. 39년생 여러모로 마음이 편치 않은 날이다.

00년생 오늘 일은 바로 처리하라. 88년생 환경과 새로운 상황에 대처하라. 76년생 지금은 자중하지 말고 앞으로 전진하라. 64년생 재산 증식 잘 되고 주변으로부터 인정받는다. 52년생 끝까지 포기하지 말라. 40년생 서북방으로 출항하지 말것. 28년생 해오던 일을 도중에 수정한다.

01년생 동남방에서 귀인이 돕겠구나. 89년생 좋은 일 가운데 슬픈 일을 조심하라. 77년생 생각대로 몸을 움직일 때이다. 55년생 뜻하지 않았던 부수입이 생긴다. 63년생 약속을 억기면 질타와 구설에 시달릴 수 있다. 41년생 무거운 짐을 혼자서 감당하려는 형국이다. 29년생 변화의 손짓을 기다리지 말자.

02년생 일이 잘 풀린다 방심은 절대 금물. 90년생 생각지 않던 술과 고기가 생긴다. 78년생 동료에게 의논하면 일이 풀린다. 66년생 서남방에서 거래선이 형성된다. 54년생 큰 일을 앞두고 집안이 몹시 부산하다. 42년생 영업하는 사람과 계약을 하게 될 듯하다. 30년생 결단을 내리기 전까지 방심하지 말자.

03년생 오늘은 많은 사람이 모인 곳은 피하라. 91년생 여행이나 외출시 교통사고 조심하라. 79년생 무슨 일이든 약간의 잡음은 생기기 마련이다. 67년생 급진적인 것은 피하자. 55년생 사면초가에서 벗어나 순탄한 국면이다. 43년생 좋은 일이 있으니 큰 걱정은 마라. 31년생 금전적으로 손해 보는 일이 생긴다.

04년생 물품구입 조심 재물에 손실이 있을 수 있다. 92년생 호사다마이니 항상 조심하라. 80년생 한 분야에 전문가가 되도록 하자. 68년생 편한 길을 택하면 오히려 불리해진다. 56년생 단체나 함께 일을 도모하는 시기다. 44년생 금전문제로 소송이 제기된다. 32년생 긍정적인 사고방식을 갖자.

05년생 욕심내지 말고 양보하면 길운이 도래한다. 93년생 자신감을 갖고 하면 성공한다. 81년생 부모의 그늘이 가장 편안하다. 69년생 상대의 지적인 분위기에 압도당한다. 57년생 편하게 사람들을 대하면 좋은 때이다. 45년생 십 년 묵은 체증이 시원하게 뚫린다. 33년생 행동으로 옮기지 않으면 힘들다.

06년생 취업이 되어 고민거리가 해결된다. 94년생 친구처럼 믿는 사람도 한번 더 확인하라. 82년생 남을 배려하는 마음이 없으면 곤란하다. 70년생 형식에 얽매여 시기를 놓친다. 58년생 인지도가 높은 일에 매진하라. 46년생 단번에 처리할 일을 오래끌면 곤란하다. 34년생 사람이 주위에 많을 때는 잠시 피하라.

95년생 주위환경과 타인과의 마음을 맞추어라. 83년생 단점을 보완하는 것이 시급하다. 71년생 여성은 비상금을 넉넉히 준비하자. 59년생 현재 여건이 좋지않으니 자중하자. 47년생 생각지 못한 일로 당황하기 쉽다. 35년생 여러모로 마음이 편치 않다.

백운철학원

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