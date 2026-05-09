[재미로 보는 오늘의 운세] 5월 9일 (토요일) 48년생 사업가는 매출이 서서히 오르는 운세

96년생 이직하여 새로운 업을 시작하는 운이다. 84년생 자신의 역할과 권한에 불만을 갖지말자. 72년생 현재 일에 애매한 입장에 놓이지 말자. 60년생 거래처에 빈손으로 돌아오기 쉽다. 48년생 사업가는 매출이 서서히 오르는 운세다. 36년생 아는사람을 만나서 회포를 풀어라.

97년생 공부하는 분야가 가치를 있는지를 잘 생각하라. 85년생 좁은 곳에서 오래 머물면 퇴보한다. 73년생 주변에 방해하는 사람이 나타난다. 61년생 초지일관하면 좋은 결실을 맺는다. 49년생 손재의 가능성이 농후하다. 37년생 적당한 시점이 되면 변동하자.

98년생 겉으로 돌지 말고 중심으로 들어가라. 86년생 베푸는 자는 즐거움을 만끽한다. 74년생 목표와 책임감을 강하게 가지자. 62년생 외화내빈의 모양새를 버리자. 50년생 과욕은 절대 금물이다. 38년생 콧노래를 부르고 있으니 즐겁다.

99년생 욕심내지 말고 조금씩만 취하라. 87년생 도전과 개척의 정신이 요구된다. 75년생 획기적인 변화에 좋은 시점이다. 63년생 대범하게 생각해야 할 시점이다. 51년생 여럿의 마음을 하나로 모우자. 39년생 남에게 부드럽게 대하면 덕이온다.

00년생 직업이 불안하다 변동수에 대처하라. 88년생 남이 먼저 손에 넣으니 빨리 움직여라. 76년생 여성은 두 갈래 길에서 갈등이 생긴다. 64년생 하는 일이 조금 안 풀린다. 52년생 일을 크게 벌이지 말고 조금씩 하자. 40년생 주변 사람들에게 따뜻한 시선을 보내자. 28년생 타인의 간섭을 당게받자. 자신의 발전이다.

01년생 일을 마무리하자 뒤로 미루지 마라. 89년생 대가성이 내재된 일에는 나서지 마라. 77년생 새로운 것에 대한 도전 할 때다. 65년생 애정관계에 농담은 되도록 피하라. 53년생 재물도 잃고 사람도 잃으니 주의하라. 41년생 현재는 특별히 생각할 필요는 없다. 29년생 음식이 생기고 돈도 생긴다.

02년생 변화가 있는 운이다. 90년생 변동과 이동하는 일에 주의해야 한다. 78년생 이성간에 서로가 갈등을 가진다. 66년생 엉뚱한 오해를 받을지 모른다. 54년생 구설수가 따르니 말을 조심하자. 42년생 동료나 주변에 평판 좋은 운이다. 30년생 집안이 문란해지는 것은 주의하자.

03년생 급한 일이 생긴다 침착하게 행동하면 길하다. 91년생 느낌만으로 사람을 파악하지 말자. 79년생 영업에 뜻밖의 성과를 거둘 수 있다. 67년생 분수와 형편에 맞추어 소비하자. 55년생 금전거래나 보증은 금물이다. 43년생 멀리서 금전문제에 의논이 들어온다. 31년생 관망하는 자세를 취하라.

04년생 중대한 일이 있는 운이다. 92년생 재운이 있으나 오래머물기 힘든다. 80년생 마음의 양식이 되는 정보를 얻는다. 68년생 약속시간을 정확히 지키자. 56년생 동료가 신규일에 상의가 온다. 44년생 평소에 생각하던 일이 나타난다. 32년생 실용성이 떨어지면 아무 소용없다.

05년생 친한 관계라도 약속 시간을 잘 지켜라. 93년생 엉뚱한 곳에 정신을 빼앗기니 딱하다. 81년생 진로변동은 결과가 좋치않다. 69년생 당분간 거칠 것이 없는 운세다. 57년생 금전문제로 고전하는 운이다. 45년생 오락이나 잡기에 조심하자. 33년생 괜한 말다툼 때문에 마음 상한다.

06년생 윗사람을 덕이된다 도움을 청하라. 94년생 작은 것에 너무 연연하지 마라. 82년생 이성간에 고민이 나타난다. 70년생 뜻하지 않았던 일이 발생한다. 58년생 손재나 이동변화가 생긴다. 46년생 건강이 점차 약해진다. 34년생 집안 일로 마음 상할 수 있겠다.

95년생 우유부단한 태도 버리고 입장표명을 하라. 83년생 진로관계로 갈등이 생기는 운이다. 71년생 정신건강에 좋은 정보를 얻는다. 59년생 상하관계를 원만하게 유지하자. 47년생 현재 일은 느긋하게 관망하자. 35년생 조금만 노력하면 원하는바 이룰 운.

백운철학원

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