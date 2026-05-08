‘국가AI컴퓨팅센터’ 6월 해남서 첫삽

전남 해남 솔라시도 기업도시에 조성되는 국가 AI컴퓨팅센터가 오는 6월 말 착공을 목표로 본격적인 구축 절차에 들어갔다.



7일 전남도에 따르면 삼성SDS 컨소시엄은 지난 3월 국가 AI컴퓨팅센터 구축사업 우선협상대상자로 선정된 이후 민관 합작 특수목적법인(SPC) 설립을 위한 실시협약과 주주 간 계약 협의를 진행 중이다.



컨소시엄은 이달 중 법인명 확정과 사업자 등록 절차를 거쳐 SPC 설립을 완료할 계획이다. 법인 사무소는 해남 솔라시도 홍보관 내에 마련됐으며, 관련 인력이 상주하며 본격적인 사업 추진에 나설 예정이다.



국가 AI컴퓨팅센터는 해남군 산이면 구성리 솔라시도 기업도시에 총사업비 2조4000억원을 투입해 조성된다. 부지면적 4만8996㎡에 연면적 1만6978㎡ 규모로 전산동과 운영동, 부속동 등이 들어선다. 완공 목표 시점은 2028년 10월이다.



센터에는 GPU(그래픽처리장치) 1만5000장이 탑재돼 초거대 인공지능(AI) 모델 학습과 연구를 지원하는 국가 핵심 AI 인프라 역할을 수행하게 된다. 정부는 이를 통해 글로벌 AI 경쟁력 강화와 국내 AI 산업 생태계 확장을 기대하고 있다.



사업에는 삼성SDS를 주관기관으로 네이버클라우드와 삼성물산, 카카오, 삼성전자, KT, 클러쉬, 전남도, 서남해안기업도시개발 등이 참여하고 있다.

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