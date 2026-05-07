40세 이채영 건강검진 걱정 "유서 미리 써둔다"

배우 이채영이 40세 생일을 맞아 건강검진을 앞둔 소회와 영화감독 데뷔를 준비 중인 근황을 전했다.

이채영은 7일 소셜미디어를 통해 장문의 글을 게재했다.

이채영. 인스타그램 캡처

올해 40세가 된 이채영은 "40대부터는 위 내시경과 대장 내시경을 꼭 해야 된다고 해서 신청을 바로 하고, 검사 받기 며칠 전부터 난리 법석을 떤다. 와인과 위스키를 사랑하는 나는 분명히 용종이라는 친구들이 있을 거 같은데? 남들 다하는 거지만 유서를 미리 써둔다"고 밝혔다.

연출 준비 과정에서의 고충도 언급했다. 이채영은 "좋아하는 걸 직업으로 가지고 싶어 안 하던 일을 하려니 뒤늦은 공부거리가 많아, 자료 보는데 시간이 많이 들고 커피를 많이 마시게 되므로 잠이 들쑥날쑥하고 속이 쓰린다. 손발이 붓기 시작한다"고 설명했다.

그는 "'그래! 이건 분명 건강이 좋지 않다'라고 확신하고, 인터넷으로 최악의 상황을 검색해 본다. 거의 대부분이 해당 되는 듯 하지만 늘 마지막 한 줄, 이유 없이 살이 쭉쭉 빠진다에 해당하는 일은 좀처럼 있지 않아 그래 그 정도는 아니였구나~ 휴~ 다행이다'라는 반증의 시간을 가져본다"고 덧붙였다.

이채영은 영화 '벙커'의 연출을 맡아 영화감독으로 데뷔할 예정이다. 지난 3월 촬영을 시작한 '벙커'는 종말을 맞이한 지구에서 살아남은 성훈(성훈 분)과 혜인(정혜인 분)이 극한의 생존 공간인 '벙커'에서 마주하며 펼쳐지는 아포칼립스 스릴러다.

<뉴시스>

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