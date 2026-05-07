안젤리나 졸리, 美 영원히 떠나나…LA 400억 대저택 매물로 내놔

할리우드 배우 안젤리나 졸리가 미국 로스앤젤레스(LA)에 위치한 저택을 매각한다.
지난 4일(현지시간) 연예매체 TMZ에 따르면 졸리는 최근 해당 저택을 2985만 달러(약 433억원)에 매물로 내놓았다. 졸리는 지난 2017년 브래드 피트와 결별한 직후 이 저택을 약 2450만달러, 현재 가치로 약 356억원에 매입했었다.
해당 부동산은 할리우드 역사와 밀접한 관련이 있는 것으로 알려졌다. 1913년 건축가 B. 쿠퍼 코벳이 설계했으며 영화감독 세실 B. 드밀이 1916년부터 1959년 사망할 때까지 거주했다. 저택은 약 2500평 부지에 걸쳐 있으며 침실 6개와 욕실 10개를 갖춘 본채 외 프라이빗 리조트처럼 추가 시설을 갖추고 있다.
졸리의 이번 저택 매각은 거주지 이전 계획에 따른 것으로 보인다. 지난 2024년에 졸리는 "자녀들이 성인이 되면 로스앤젤레스를 떠날 것"이라는 의사를 밝힌 바 있다.
그의 다음 정착지는 장남 매덕스의 고국인 캄보디아로 알려졌다. 졸리는 지난해 2월 산타바바라 국제영화제에서 "캄보디아는 내 마음속의 고향이라고 생각하는 유일한 곳"이라고 밝힌 바 있다.
<뉴시스>
Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지