코로나19 겪은 만성폐쇄폐질환자, 비감염比 사망 위험 1.8배 높아

만성폐쇄폐질환(Chronic Obstructive Pulmonary Disease, COPD) 환자가 코로나19를 겪은 이후 급성악화 위험·사망 위험이 높아지는 것으로 나타났다.

질병관리청은 7일 코로나19에서 회복한 환자들로 구성된 집단과 비교군 2499명을 대상으로 한 연구 결과를 발표했다.

코로나19를 겪은 COPD 환자는 비감염 환자에 비해 사망 위험은 1.8배, 급성악화 위험은 1.4배 높은 것으로 나타났다. 코로나19 회복군의 사망률은 4.8%로 대조군(2.7%)보다 유의하게 높았다. 이러한 위험 증가는 초기 30일 이내에 가장 컸고 이 기간 사망 위험이 20배 이상 증가했다.

특히, 입원 치료가 필요한 중증 코로나19 환자의 경우, 사망 위험은 5.1배, 급성악화 위험은 3배까지 늘었다. 특히 중증 코로나19 환자의 경우 회복 후 첫 30일 이내에 입원·응급실 방문이 필요한 중증 급성악화 위험이 8.1배까지 뛰었다.

COPD는 흡연, 대기오염, 독성흡입물질 등으로 기도 염증이 지속돼 기도가 좁아지면서 서서히 기도폐쇄가 일어나는 질환이다. 폐기종, 만성기관지염 등이 포함되고, 주로 장기간 흡연자에게 발생한다. 완치가 어렵고 증상을 관리해 진행을 늦추는 것이 중요하다.

연구책임자 문지용 교수는 “COPD 환자들은 코로나19 감염 예방을 위한 백신 접종이 중요하고, 감염됐다면 완치 판정 후 최소 30일 이내 건강 상태 변화를 면밀히 살펴야 한다”며 “중증 코로나19를 겪은 환자는 회복 초기에 호흡기 재활 치료를 적극적으로 고려하고 정기적인 외래 진료로 급성악화 조짐을 조기에 확인해야 한다”고 강조했다.

김원호 국립보건연구원 만성질환융복합연구부장은 “이번 연구는 코로나19가 COPD 환자의 장기 예후에 영향을 줄 수 있음을 수치로 제시했다”며 “중증 코로나19 환자는 회복 후 초기 180일 동안은 사망 및 급성악화 위험이 특히 높게 나타난 만큼 의료진의 주의와 집중적인 모니터링이 필요하다”고 말했다.

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