안동 학남고택, 국가지정문화유산 승격…500년 내력 인정받다

경북 안동시는 풍산읍 오미마을에 있는 ‘안동 학남고택’이 국가지정문화유산으로 지정됐다고 7일 밝혔다.

안동 학남고택은 풍산김씨가 500여 년간 대대로 거주해 온 안동 지역 대표 집성촌인 오미마을에 자리한 고택이다. 1982년 경상북도 민속문화유산 안동 풍산김씨 영감댁으로 지정됐고, 조선시대 전통 반가 건축 등 지역 전통가옥의 역사성과 계승성을 보여 국가지정문화유산으로 승격 지정됐다.

안동 학남고택. 안동시 제공

고택은 1759년 김상목(1726~1765)에 의해 안채가 ‘┌’자 형태로 건립된 후 1826년 손자 학남 김중우가 사랑채와 행랑을 증축하면서 현재의 ‘튼 ㅁ자’형 구조를 갖추게 된 것으로 추정된다.

전형적인 안동지역 ‘ㅁ’자형 뜰집 구조를 기반으로 하면서도 안채와 사랑채가 분리된 독특한 배치를 이뤄 건축사적 차별성과 지역적 특수성을 동시에 지닌다.

학남고택은 고서와 고문서 그리고 서화류와 민속품 등 모두 1만여점에 달하는 방대한 자료를 보유해 온 것으로 유명하다. 현재 관련 자료는 한국국학진흥원에 기탁돼 관리되고 있고 전통 반가의 학문 활동과 생활 문화를 종합적으로 보여주는 중요한 학술적 자산으로 평가받는다.

학남의 아들 김두흠과 그의 손자 김병황, 아들 김정섭 등 문중 인물들이 남긴 일기류는 19세기 안동 지역 반가의 일상과 선비문화의 변화를 생생하게 전하고 있다. 특히 김응섭의 ‘칠십칠년회고록’은 일제강점기 사회상과 인물 관계를 이해하는 데 중요한 사료로 평가된다.

인물사적 의미 또한 깊다. 김정섭과 김이섭, 김응섭 형제는 오미마을의 근대화와 더불어 항일 구국 활동에 앞장서며 지역의 자긍심을 지켜온 인물이다.

안동시 관계자는 “학남고택은 전통 건축적 가치뿐 아니라 방대한 기록유산과 인물사적 의미를 함께 지닌 복합문화유산”이라며 “앞으로 체계적인 보존·관리와 활용을 통해 지역 역사 문화의 우수성을 널리 알릴 계획”이라고 말했다.

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