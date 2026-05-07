종합특검, 檢 이프로스 압수수색 재개…심우정 계엄 관여 의혹

3대 특별검사팀(내란·김건희·채해병) 이후 남은 의혹을 수사하는 2차 종합특검팀(특검 권창영)이 심우정 전 검찰총장의12·3 비상계엄 관여 의혹과 관련해 검찰 내부망 이프로스 서버에 대한 압수수색에 다시 돌입했다.

종합특검팀은 7일 오후 2시부터 권영빈 특검보의 현장 지휘하에 광주광역시 소재 국가정보자원관리원 광주센터에서 압수수색 영장 집행을 재개했다. 종합특검팀은 “심 전 총장의 내란중요임무종사 및 직권남용 혐의와 관련해 지난번 야간에 중지했던 압수수색 영장 집행을 재개하는 것”이라고 설명했다.

심우정 전 검찰총장. 연합뉴스

앞서 종합특검팀은 지난달 24일 이프로스 서버에 대한 압수수색 영장을 야간 집행했다. 당시 특검팀은 “형사소송법상 절차 준수를 위해 영장 집행 시작 시간이 늦어졌다. 심야에 이르러 영장 집행을 중지하고 압수수색 집행 팀은 철수했다”며 “추후 영장 집행을 계속할 계획”이라고 밝혔다. 대검 이프로스 서버 전체를 대상으로 압수수색 영장이 집행된 것은 이번이 처음으로 알려졌다.

종합특검팀은 심 전 총장의 12·3 비상계엄 관여 의혹 및 윤석열 전 대통령의 구속 취소에 대한 즉시항고 포기 사건을 수사하고 있다. 심 전 총장은 12·3 비상계엄 당시 박성재 전 법무부 장관으로부터 계엄 합동수사본부(합수부)에 검사를 파견하도록 지시받았다는 의혹을 받고 있다. 심 전 총장은 비상계엄 당시 박 전 장관과 세 차례 통화한 것으로 알려졌다.

아울러 종합특검팀은 지난해 3월 검찰이 윤 전 대통령의 구속 취소 결정에 대해 즉시항고 포기를 결정한 경위도 파악 중이다. 윤 전 대통령은 내란 우두머리 등 혐의로 구속기소됐다가 지난해 3월 법원의 구속 취소 결정으로 풀려났다. 당시 검찰 비상계엄 특별수사본부는 즉시항고를 해 상급심 판단을 받아봐야 한다는 의견이 나왔으나, 심 전 총장은 위헌 소지 등을 고려해 즉시항고를 하지 않고 윤 전 대통령의 석방을 지휘했다.

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