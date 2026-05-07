국정원 "北개헌에 적대 문구 없어…대남 적대성 상당히 줄였다"

국가정보원은 7일 북한의 개헌과 관련, "(남북) 두 국가를 분명히 했지만, (대남) 적대성은 상당히 줄였다"고 평가했다.



국정원은 이날 국가 정보위 전체회의에서 북한의 새 헌법에 "대한민국과 접한 영역에 대한 불가침성 침해를 용납하지 않는다는 언급이 있지만 대남 적대 문구는 일절 없었다"면서 이같이 보고했다고 정보위 여당 간사인 더불어민주당 박선원 의원이 언론 브리핑에서 전했다.

이종석 국정원장이 7일 서울 여의도 국회에서 열린 정보위원회 전체회의에 출석해 있다. 공동취재사진

국정원은 "이번 개헌을 통해 대한민국과 단절은 분명히 하지만 그게 반드시 대한민국에 대한 공세적 의미보다는 현상 유지 및 상황관리에 방점을 뒀다"고 평가했다고 박 의원은 설명했다.



국정원은 또 김정은 북한 국무위원장 권한 강화와 관련, "김일성·김정일 선대 통일 업적을 삭제하고, 인명 빼고 '수령'으로 대체한 게 특징"이라고 야당 간사인 이성권 의원이 밝혔다.



앞서 북한은 최근 북측 지역만 영토로 규정한 영토 조항을 신설하고, 통일 조항을 삭제하는 등 김정은 국무위원장의 '두 국가' 노선을 반영한 헌법 개정을 단행했다.

<연합>

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