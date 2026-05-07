‘80만 구독 회복’ 충주맨 후임 최지호 “발등에 불 떨어지니 되더라”

‘충주맨’으로 유명한 김선태 전 팀장의 퇴사 이후 흔들렸던 충주시 공식 유튜브 채널이 다시 구독자 80만명을 회복하며 주목받고 있다.

지난 5일 유튜브 채널 충주시에는 ‘80만 구독자 감사합니다’라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 김선태 전 팀장의 후임으로 홍보 업무를 맡고 있는 최지호 주무관이 출연했다.

충주시 공식 유튜브 채널 캡처

최 주무관은 “엊그제 100만을 바라보고 있었는데 벌써 80만명”이라며 “질의응답을 진행하려 하는데 김선태보다 잘하나 궁금해서 들어오신 분들은 나가달라”고 농담을 던졌다. 이어 “일개 9급 공무원이 160만 유튜버를 어떻게 따라가냐. 인정할 건 인정해야 살아갈 수 있다”고 덧붙였다.

이어진 질의응답에서 그는 “어찌저찌 80만이 되긴 했는데 버티고 있는 느낌이다. 곧 네 번째 80만 달성이 되지 않을까 싶다”고 답했다.

또한 ‘김선태 채널에 출연하기와 김선태를 게스트로 부르기 중 무엇을 택하겠느냐’는 질문에는 “내가 거기 나가서 얻는 게 뭐냐. 김선태를 우리 채널에 부르겠다”고 말해 웃음을 자아냈다.

충주시 공식 유튜브 채널 캡처

김선태 전 팀장의 퇴사 당시 심경도 솔직하게 털어놨다. 최 주무관은 “올 것이 왔다는 느낌이었다. 평소에도 수상했다”며 “인수인계를 너무 잘해주고 내가 올리는 콘텐츠도 전부 믿고 맡기더라”고 회상했다. 이어 “맨날 100만 언제 되냐고 닦달하셨다. 드디어 재앙이 왔다 싶었다”고 덧붙였다.

최근에는 김 전 팀장의 개인 유튜브 수익에 대한 생각도 밝혔다. 최 주무관은 “같이 찍고 편집하던 영상이 지금은 수천만원에서 수억원의 수입이 됐다”며 “그래도 워낙 다른 레벨이라 부럽다기보다 응원하는 마음”이라고 말했다.

또한 콘텐츠 제작 비결에 대한 질문에는 “발등에 불이 떨어지면 된다. 당장 올릴 영상이 없었다. 위기가 비결”이라고 답했다.

충주시 공식 유튜브 채널 캡처

이어 “유튜버가 되고 싶거나 의원면직 생각은 전혀 없다”면서도 “만약 채널이 100만명이 되면 그건 구독자 뜻이라고 생각하고 팀장님 따라 의원면직을 하겠다”고 너스레를 떨었다.

마지막으로 그는 “얼마 전 충주맨을 봤는데 얼굴에 윤기가 나더라. 행복해보여 다행”이라며 “항상 낮은 자세로 감사하는 마음으로 좋은 영상 만들겠다”고 전했다.

한편 김선태 전 팀장은 충주시 공식 채널 운영을 통해 ‘충주맨’이라는 별칭으로 큰 인기를 얻었다. 이후 지난 3월 개인 유튜브 채널을 개설하며 전업 크리에이터로 전향했다. 해당 채널은 개설 3일 만에 구독자 100만명을 돌파했으며 현재 약 165만명의 구독자를 보유하고 있다.

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