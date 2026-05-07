‘단종’ 박지훈, 서울 팬콘 전석 매진…아시아 투어 열기 점화

그룹 ‘워너원’ 출신 가수 겸 배우 박지훈이 팬콘서트 티켓을 빠르게 매진시키며 변함없는 인기를 입증했다.

7일 소속사 YY엔터테인먼트에 따르면 박지훈의 팬콘서트 ‘RE:FLECT(리플렉트)’ 서울 공연 티켓이 예매 시작과 동시에 모두 판매됐다. 이번 공연은 오는 30일과 31일 양일간 경기 고양시 일산 킨텍스 제1전시장에서 열린다.

가수 겸 배우 박지훈. 연합뉴스

‘RE:FLECT’는 박지훈이 팬들과 보다 가까운 거리에서 교감하기 위해 마련된 것으로 전해진다. 단순한 무대 공연을 넘어 음악과 토크가 어우러진 형식으로 진행되며, 라이브 퍼포먼스를 통해 팬들에게 특별한 시간을 선사할 예정이다.

이번 팬콘은 선예매 단계부터 뜨거운 반응을 얻었다. 지난 4일 진행된 팬클럽 대상 선예매에 이어 6일 일반 예매까지 오픈 직후 전석이 빠르게 소진되며 높은 관심을 실감하게 했다.

소속사 측은 이번 공연에 대해 “특히 그동안 팬들에게 사랑받았던 곡들의 무대를 비롯해 관객들의 오감을 만족시킬 공연은 물론, 눈과 귀를 사로잡는 풍성한 구성”이라고 예고하며 기대감을 더했다.

현장에 직접 참석하지 못하는 글로벌 팬들을 위한 온라인 생중계도 함께 진행된다. 이에 따라 국내뿐 아니라 해외 팬들 역시 실시간으로 공연을 즐길 수 있을 전망이다.

YY엔터테인먼트 제공, 뉴시스

박지훈은 이번 서울 공연을 시작으로 본격적인 아시아 팬콘 투어에 나선다. 오는 23일 일본 도쿄 공연을 시작으로 서울에 이어 말레이시아 쿠알라룸푸르, 베트남 호치민과 하노이, 홍콩, 대만 타이베이, 태국 방콕, 싱가포르, 필리핀 마닐라, 인도네시아 자카르타 등 총 11개 도시를 순회하며 현지 팬들과 만날 예정이다.

한편 박지훈은 ‘왕과 사는 남자’에서 단종 이홍위 역을 맡아 대중의 사랑을 받았다. 가수 활동과 연기 활동을 병행하며 꾸준한 행보를 이어가고 있는 박지훈은 이번 팬콘 투어를 통해 글로벌 팬들과의 접점을 더욱 넓힐 것으로 기대를 모은다.

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