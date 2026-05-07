김관영, 무소속 출마 선언 “정청래 지도부 불공정…명백한 이중잣대” [6·3의 선택]

김관영 전북특별자치도지사가 6·3 지방선거 무소속 출마를 7일 공식화했다. ‘대리비 지급의혹’으로 더불어민주당에서 제명됐던 김 지사는 자신의 출마이유에 대해 자신과 이원택 민주당 전북지사 후보에 제기됐던 의혹에 당 지도부가 이중잣대적 행동을 보였다고 주장하면서 “마지막 선택은 도민이 하는 것이라는 요구에 부응하겠다”고 했다.

무소속 출마 결심을 굳힌 김관영 전북특별자치도 예비후보가 7일 전북도의회 브리핑룸에서 입장을 밝히고 있다. 연합뉴스

김 지사는 이날 CBS 라디오 ‘박성태의 뉴스쇼’에 출연해 전날(6일) 예비 후보 등록을 마쳤다고 밝혔다. 김 지사는 “이번 공천 과정에서 정청래 대표를 비롯한 지도부가 보여준 횡포, 불공정과 전북도민에 대한 무시 이런 것들에 관해서 많은 도민들께서 본선거에서 스스로 선택할 기회를 갖게 해달라고 저한테 강하게 요구해왔다”고 출마이유를 설명했다.

대리비 지급 의혹으로 당 지도부에 의해 제명된 김 지사는 “(제명의) 단초를 제공한 것은 저이기 때문에 대단히 죄송하게 생각한다. 저의 불찰로 도민 여러분께 심려를 끼쳐드린 점에 대해 다시 한번 송구하다는 말씀을 드린다”면서도 “한 마디 해명 절차 없이 12시간만에 저를 제명했는데, 상대 후보(이원택 전북지사 후보)의 제3자 대답 의혹 부분에 관해서는 무혐의로 처분을 했다. 두 사건을 대하는 지도부의 태도 이런 것들에 많은 사람들이 지나치게 불공정하다고 느끼고 있는 의견”이라고 설명했다.

그는 자신의 대리비 지급의혹을 담은 폐쇄회로(CC)TV 영상이 공개된 것에 대해서도 “제공 시기, 고발 시기 이런 것들이 상당히 전략적으로 기획적으로 이뤄졌을 가능성이 크다고 보고 있다”고 주장했다.

또 김 지사는 “지금 공천받은 사람(이원택 후보)이 내란 동조 프레임을 씌워 12·3 계엄 때 도민의 안전을 위해 노력했던 공직자들까지 특검 수사를 받고 왔다”며 “당시 저는 전국 지자체장 중 최초로 계엄이 불법이고 저항해야 한다는 의사를 밝혔다”고 했다. 특검 수사에 대해서는 “고발장 내용 대부분이 이원택 후보가 제기한 기자회견문을 중심으로 제출됐기 때문에 연계됐을 가능성이 상당히 크다고 본다”고 주장했다.

아울러 그는 “특히 어렵게 바뀌고 있는 전북 경제의 대전환 이런 것들이 멈출 수 없다고 하는 책임감 때문에 출마를 선언하게 됐다”고도 강조했다. 그는 “전북이 좀 전국에 있는 시도 중 굉장히 경제력도 미약하고 존재감 없는 그런 지역이었지만 2036년 하계 올림픽을 준비하면서 전주도 할 수 있다고 했고, 현대자동차 투자를 새만금에 이끌어내고 피지컬 AI 실증 단지를 대한민국 최초로 유치했다”며 “전북의 산업이 미래 산업으로 바뀌고 있고 뭔가 변화가 있다고 하는 것을 이끌어낸 것은 사실이다. 여기에 물을 주고 갖고 와서 수확을 하고 열매를 맺게 해야 되는데 이런 점들이 끊어질까 걱정하는 많은 도민들이 저를 다시 불러내고 있다”고도 했다.

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