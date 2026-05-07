학교 PC 보수하면서 교직원 계정 해킹… 허위영상물 제작한 30대 검거

부산지역 각종 학교의 전산장비 유지·보수업무 위탁업체에 근무하면서 교직원 계정에 무단 침입해 교직원들의 개인 사진·동영상을 유출하고, 허위영상물과 불법촬영물을 제작한 30대가 경찰에 붙잡혔다.

PC에 저장된 개인 사진과 동영상. 부산경찰청 제공

부산경찰청 사이버수사과는 정보통신망법·성폭력처벌법·청소년성보호법 위반 혐의로 30대 남성 A씨를 구속 송치했다고 7일 밝혔다.

경찰에 따르면 A씨는 2021년 7월부터 지난해 9월까지 약 4년간 부산지역 학교 교직원 194명의 클라우드 계정에서 사진과 동영상을 유출해 20개의 성적 허위영상물을 제작하고, 45차례에 걸쳐 교직원들의 치마 속을 불법 촬영한 혐의를 받고 있다. 또 음란사이트에서 533개의 아동·청소년 성착취물과 불법촬영물, 성적 허위영상물을 다운로드 받아 소지한 혐의도 받는다.

A씨는 전산장비 유지·보수 의뢰를 받고 학교를 방문한 뒤, 컴퓨터(PC) 점검을 의뢰한 교직원이 자리를 비운 틈을 이용해 교직원 계정에 몰래 접속해 개인 사진과 동영상 등 총 22만1921개의 파일을 다운로드해 USB로 저장하는 수법으로 유출한 것으로 드러났다.

경찰이 압수한 휴대전화와 외장하드, PC 등 압수물

PC에 저장된 개인 사진과 동영상. 부산경찰청 제공

경찰은 A씨의 주거지와 사무실에서 휴대폰과 USB, 외장하드, PC 등을 압수·분석해 이 같은 범행을 밝혀냈다. 경찰 관계자는 “이번 사건은 학교 출입 외주 인력이 반복적으로 교직원들의 계정을 무단 침입해 개인의 비밀을 침해한 실태를 규명한 점에서 의미가 크다”고 강조했다.

경찰은 이번 사건을 통해 공공기관의 전산 유지·보수 등 외주 인력에 대한 신뢰가 자칫 ‘관리 부재’의 관행으로 이어져 보안 공백이 발생할 수 있다는 사실이 구체적으로 드러남에 따라 부산교육청에 정보보호 보안 강화를 권고했다.

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