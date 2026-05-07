'일본판 CIA' 日국가정보국 올여름 700명 규모로 출범

일본 정부가 '일본판 중앙정보국(CIA)'으로 불리는 국가정보국을 올여름 약 700명 규모로 출범할 계획이다.



7일 요미우리신문에 따르면 일본 정부는 국가정보국 신설 법안이 지난달 중의원(하원)을 통과한 데다 참의원(상원) 심의도 8일부터 시작될 예정이어서 이 법안에 기반한 국가정보국을 신속히 설치한다는 방침을 세웠다.

다카이치 사나에 일본 총리. AFP연합뉴스

이르면 7월에 출범될 것이라고 복수의 정부 관계자는 전했다.



우선은 현재 총리 직속 정보기관인 내각정보조사실과 동등한 700명 수준으로 출범하고서 추가로 인원을 확대할 방침이다.



이를 위해 내년부터는 전문 경력직 등 채용 시험을 실시해 해외 기관과 정보 교환, 해외 정보 분석, 인터넷의 허위·오류 정보 대응 등에 필요한 어학 능력과 기술력을 갖춘 인재를 뽑을 방침이다.



국가정보국은 총리를 의장으로 각료들이 참여하는 국가정보회의 산하에 설치될 조직으로, 앞으로 일본 정부의 정보 수집·분석(인텔리전스) 활동에서 사령탑 기능을 맡게 된다.

<연합>

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