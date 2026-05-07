최강희, 폐지 줍기 이어 물류센터 상하차 체험…“살맛 난다”

배우 최강희가 폐지 수거 체험에 이어 물류센터 상하차 작업에 도전했다.

유튜브 채널 ‘나도 최강희’ 캡처

지난 6일 유튜브 채널 ‘나도 최강희’에는 ‘충청남도까지 오픈런. 신기한 물류센터? 이건 못 참지’라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 최강희는 충남 아산에 위치한 한 물류센터를 찾았다. 해당 업체는 코미디언 미자의 사촌 동생이 운영하는 곳으로, 산업 안전용품과 다양한 물품을 전국으로 배송하는 대형 물류센터다.

최강희는 매장을 둘러본 뒤 직접 상하차 업무 체험에 나섰다. 넓은 창고 안에서 주문 물품을 찾고, 용인·이천·여주 등 각 지역으로 배송될 물건을 분류해 트럭에 싣는 작업까지 수행했다. 작업 과정에서는 “장화 270㎜ 3개” 주문을 “장화 270개”로 잘못 알아듣는 등의 실수를 하며 웃음을 자아내기도 했다.

유튜브 채널 ‘나도 최강희’ 캡처

또한 물류창고 규모가 워낙 큰 탓에 직원들 역시 물건 위치를 익히는 데 오랜 시간이 걸린다는 설명도 이어졌다. “물건 위치를 외우는 데 얼마나 걸렸냐”는 최강희의 질문에 한 직원은 “1년 정도 걸렸다”고 대답했다. 최강희는 “2주 이상은 열심히 일해야 할 것 같다”며 공감했다.

체험을 마친 최강희는 “요즘 촬영 때문에 지치고 힘들었는데도 이렇게 와서 일하고 나니까 더 살맛이 나는 것 같고 보람된 하루였다”고 소감을 전했다. 아울러 꽃비, 마대, 작업복 등 매장에서 구매한 물건을 자랑하기도 했다.

유튜브 채널 ‘나도 최강희’ 캡처

최강희는 최근 자신의 유튜브 채널을 통해 여러 노동 현장을 직접 체험하는 콘텐츠를 이어가고 있다. 앞서 폐지 수거 체험 영상으로 화제를 모았으며, 2022년에는 고깃집 설거지와 가사도우미로 일하는 근황을 공개해 관심을 받기도 했다.

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