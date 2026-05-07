HMM, 나무호 예인 착수… 이르면 7일 밤 두바이항 도착

호르무즈 해협에서 화재가 발생한 HMM 벌크선 ‘나무호’가 이르면 7일 밤 두바이항 수리 조선소에 도착할 전망이다. 사고 발생 사흘 만에 예인 작업이 본격화되면서 사고 원인 조사도 속도를 낼 것으로 보인다.

7일 HMM에 따르면 이날 오전 3시30분쯤 예인선이 나무호 인근 해역에 도착했다. 오전 11시부터 예인 작업을 시작해 빠르면 이날 밤 또는 8일 새벽 두바이항에 접안할 예정이다.

나무호. HMM 제공

HMM 관계자는 “예인 작업에는 수시간이 걸릴 것으로 보인다”며 “두바이항 출발 시점은 현장 상황에 따라 결정될 예정”이라고 말했다.

나무호가 두바이항에 도착하면 사고 원인 조사도 본격적으로 이뤄진다. HMM 자체 조사와 함께 한국선급(KR) 현지 인력, 중앙해양안전심판원 조사관, 소방청 감식 전문가 등이 조사에 참여할 예정이다. 대통령실도 객관적이고 신뢰성 있는 원인 규명을 위해 한국선급 인력 등을 현지에 파견하겠다고 밝힌 바 있다.

앞서 지난 4일 오후 8시40분쯤(한국시간) 호르무즈 해협 내측 아랍에미리트(UAE) 인근 해역에 정박 중이던 나무호 기관실 좌현에서 폭발과 함께 화재가 발생했다. 당시 선박에는 한국인 선원 6명과 외국인 선원 18명 등 총 24명이 탑승하고 있었으며 인명 피해는 없었다.

업계 안팎에서는 중동 지역 긴장 고조와의 연관 가능성도 주시하고 있다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 지난 5일(현지시간) 백악관 행사에서 “미국이 보호하던 선박들은 공격받지 않았지만, 대열에서 벗어난 한국 선박은 공격당했다”고 언급했다. 다만 정부는 현재까지 사고 원인을 단정할 단계는 아니라는 입장이다. 대통령실은 “사고 원인과 경위를 면밀히 파악 중”이라며 “확인되는 대로 필요한 후속 조치를 검토할 예정”이라고 밝혔다.

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