방미 산업장관 “첫 대미투자는 6월 이후”

미국을 방문한 산업통상부 장관이 6일(현지시간) 한·미 무역합의에 따른 한국의 첫 대미(對美) 투자 발표가 오는 6월 이후일 것이라고 밝혔다. 김 장관은 방미 중 미측과 지난해 3500억달러(약 515조원)로 합의된 대미 투자와 관련 논의할 예정이다.

김 장관은 워싱턴 인근 덜레스 국제공항에서 기자들과 만나 ‘1호 대미 투자’ 발표 시기에 대한 질문에 “구체적인 프로젝트 같은 경우 법(대미투자특별법)이 6월 이후 시행되기 때문에, 법 시행 이후 그런 것에 대해 이야기할 수 있을 것”이라고 답했다.

김정관 산업통상자원부(산업부) 장관이 대미투자 협의를 위해 6일(현지 시간) 미국 워싱턴DC 인근 덜레스국제공항으로 입국하며 특파원들과 만나 발언하고 있다. 뉴시스

지난 3월 12일 국회를 통과한 대미투자특별법(한미 전략적 투자 관리를 위한 특별법)은 다음 달 18일 시행된다. 대미투자특별법에 따라 3500억 달러 대미 투자 약속 이행을 주관하는 한미전략투자공사는 6월 설립절차를 마무리하고 본격 가동될 예정이다.

김 장관은 이번 방미 기간 중 하워드 러트닉 상무장관을 만날 예정이다. 그는 “실무적으로 여러가지 논의된 내용이 있어서 하워드 러트닉 상무장관과 조율”할 것이라고 밝혔다. 김 장관은 이날 구체적인 산업 프로젝트는 거론하지 않았다. 그는 한국의 첫 대미투자 프로젝트로 루이지애나주 액화천연가스(LNG) 수출 터미널 건설 사업이 거론되는 것에 대해서는 “루이지애나 프로젝트가 있었던 것은 사실인데 현재 그게 1호 프로젝트가 될 수 있을지 없을지에 대해서는 말할 수 있는 단계는 아니라고 생각한다”고 말했다.

김 장관은 ‘일본보다 투자 이행이 늦어지는 것 아니냐’는 질문에는 “지금 절차들이 실무진 간에 긴밀히 협의 중이어서 투자가 지연되고 있다고 생각하지는 않는다”고 강조했다. 이어 “구체적인 사업은 발표한다고 해서 되는 건 아니고, 구체적으로 실행돼야 하는 부분”이라며 “(한국이) 일본보다 과연 늦다고 할 수 있을지도 잘 모르겠다”고 말했다.

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