수영, 父 실명 고백…"15년 투병, 거의 시력 잃어"

소녀시대 수영이 망막색소변성증을 앓고 있는 부친의 시력 상태를 언급했다.

6일 방송된 tvN 예능 '유 퀴즈 온 더 블럭'에는 소녀시대 보컬 유닛 '태티서'에 대항하기 위해 결성된 '효리수'의 효연, 유리, 수영이 출연했다.

이날 수영은 멤버들에게 고마웠던 순간에 대해 고백했다. 그는 "저희 아버지가 실명퇴치운동본부라고 시각장애인을 위한 행사를 많이 하신다. 회장님이 돼 운영하고 계신다"고 말했다.

이어 "봉사하겠냐고 제안주실 때마다 제가 혼자 가서 봉사하곤 했는데 유리가 어느날 저한테 와서 '아빠가 그렇게 좋은 일을 하시는데 왜 나한테 얘기 안 했어? 빨리 빨리 말해줬어야지'라고 하더라. 그때 유리가 기부도 해 주고, 저희 멤버들이 꾸준히 기부도 해 주고 그러고 있다"고 했다.

그러면서 "가족일까지 같이 짊어지는 느낌이 고맙다"며 "말하지 않아도 알아주는 존재가 있다는 게 좋았다"고 했다.

특히 "저희 아버지도 망막색소변성증 질환이 있으시고 병을 얻으신 지 15년 정도 넘어서 거의 시력이 안 보이게 되셨다"고 했다.

유리는 "일 이외 가족 일, 개인사도 당연히 챙겨야 하는 때가 되지 않았나 라는 생각이 자연스럽게 들었다"고 화답했다.

또 "저 또한 멤버들에게 그런 도움을 받은 적이 있었다. 그 힘이 정말 눈덩이처럼 불어나서 엄청나게 절 지지해 준다고 느꼈을 때 저한테 어떤 일이든 전혀 어렵지 않다고 생각이 든다"고 덧붙였다.

<뉴시스>

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