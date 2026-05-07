“뻔한 예식은 가라”…경기관광공사, ‘신록의 5월’ 야외 웨딩 명소 5選

화사한 봄꽃이 만개하고 싱그러운 신록이 더해지는 ‘계절의 여왕’ 5월이다. 인생의 가장 빛나는 순간을 준비하는 예비부부들에게 최근 답답한 실내 예식장을 벗어난 ‘야외 웨딩’이 새로운 유행으로 주목받고 있다.

경기관광공사는 푸른 자연 속에서 특별한 추억을 만들 수 있는 도내 야외 결혼식 명소 5곳을 추천했다. 로맨틱한 봄날의 정취를 그대로 옮겨올 수 있는 웨딩 청사진이다.

◆ 그리스 신화 속 정원의 낭만, 파주 ‘퍼스트가든’

파주시 탑삭골길에 있는 퍼스트가든은 23개의 다채로운 테마정원을 품은 복합문화공간이다. 그리스 신화를 모티브로 조성된 유럽식 정원의 푸른 잔디밭 위에서 펼쳐지는 예식은 마치 동화 속 한 장면을 연상케 한다.

소규모 ‘해피가든’부터 최대 500명까지 수용 가능한 ‘파티가든’, 그리고 기상 상황에 대비한 실내 ‘가우디움홀’까지 지원해 선택의 폭을 넓혔다. 자체 케이터링 식사는 하객들 사이에서 호평받는다. 예식 후 테마파크를 거닐며 여유를 만끽할 수 있다.

관광객과 동선이 겹칠 수 있어 사전 주차 및 이동 계획이 필수다.

◆ 호텔의 품격과 가든의 여유, 화성 ‘라비돌호텔&리조트’

품격 있는 시설과 하객 편의성을 우선으로 고려한다면 화성시 정남면의 라비돌호텔&리조트가 답이 될 수 있다. 골프장과 연회장 등을 갖춰 아기자기한 소규모 가든 웨딩은 물론, 1000명 이상의 대규모 하객을 수용하는 대형 컨벤션 웨딩까지 유연하게 운영된다.

단독으로 운영되는 피로연 공간이 프라이빗한 분위기를 제공하며, 컨벤션홀의 미디어아트 연출이 예식의 몰입도를 높인다.

1200여대를 수용하는 공간에 3시간 무료 주차가 가능하다.

◆ 한옥의 미학에 현대적 감각을 입히다, 양평 ‘아델라한옥’

양평군 개군면 신록 속에 자리 잡은 아델라한옥은 전통의 고즈넉함과 현대적 감각이 절묘하게 조화를 이룬 곳이다. 단아한 기와지붕 아래 푸른 잔디밭이 펼쳐지고, 그 사이를 지키는 두 그루의 대형 소나무가 자연의 아치가 돼 신랑·신부를 포근히 감싸 안는다.

전통혼례부터 하우스 웨딩까지 모든 식순을 100% 맞춤형으로 기획할 수 있다. 정갈한 한정식 코스가 제공된다. 경의중앙선 원덕역 인근에 있어 대중교통 접근성이 좋다.

◆ 강변에서 즐기는 로맨틱 무드, 남양주 ‘프라움웨딩’

남양주시 와부읍 한강변에 있는 프라움웨딩은 시원하게 탁 트인 남한강의 풍광을 배경으로 하우스 웨딩의 정수를 보여준다.

단독 건물 전체를 대관해 다른 행사와 겹치지 않고, 최소 보증 인원 제한이 없어 스몰 웨딩을 꿈꾸는 이들에게 최적의 장소다.

야외 유리온실을 별도로 갖추고 있어 갑작스러운 비 소식에도 당황하지 않고 유연하게 식을 진행할 수 있다는 것이 장점이다.

◆ 숲속 비밀 정원의 감성, 성남 ‘아연당’

판교 도심 근처 백현동 숲길을 따라 들어가면 만날 수 있는 아연당은 전통 미감을 현대적으로 재해석한 프리미엄 퓨전 한옥 공간이다.

‘한옥웨딩’, ‘야외가든’, ‘소규모’의 세 가지 테마로 운영되며 꽃 장식부터 동선까지 전 과정을 신랑·신부의 취향에 맞춰 연출 가능하다.

울창한 숲 속 독립적인 공간임에도 신분당선 판교역이 인접해 하객들의 이동이 편리하다. 인기가 높아 원하는 날짜를 선점하려면 6개월에서 1년 전 미리 상담하는 것이 좋다.

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