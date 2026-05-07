아날로그 감성 더한다…경기관광공사 ‘평화누리길 스탬프북 종주인증’

경기도 비무장지대(DMZ) 접경지역을 따라 걷는 ‘평화누리길’ 도보 여행이 한층 더 풍성해질 전망이다.

경기관광공사는 도보 여행객들에게 색다른 재미를 선사하고 종주 참여를 독려하기 위해 ‘스토리텔링 스탬프북 종주인증제’를 본격 시행한다고 6일 밝혔다.

관광객들이 평화누리길을 종주하고 있다. 경기관광공사 제공

이번에 도입된 오프라인 스탬프북 방식은 기존 모바일 앱 기반 인증 방식의 한계를 보완하기 위해 마련됐다. 스마트 기기 사용이 낯선 중장년층 여행객의 접근성을 높이는 동시에, 여행지마다 직접 도장을 찍으며 이동하는 아날로그 특유의 흥미와 성취감을 유발하기 위한 조치다.

스탬프북은 단순한 수집용 책자를 넘어 평화누리길의 정체성을 담았다. 김포·고양·파주·연천 등 189㎞ 구간에 얽힌 역사와 문화, 지역 설화 등을 수록한 ‘스토리텔링형’으로 제작돼 도보객들에게 읽을거리를 제공한다.

여행객들은 손돌묘(김포 1코스), 문수산성(김포 2코스), 학곡리 고인돌(연천 10코스) 등 각 코스의 명소가 새겨진 스탬프를 찍으며 분단의 흔적과 자연경관을 체험할 수 있다.

스탬프북은 총 4800부 한정으로 제작됐다. 임진각(파주 8코스)과 평화누리길 어울림센터(연천 11코스)의 굿즈 판매기에서 권당 500원에 구매 가능하다.

평화누리길 스탬프북 표지. 경기관광공사 제공

전체 12개 코스에 마련된 15개의 스탬프를 모두 찍은 종주자에게는 특별한 혜택이 주어진다. 연천 ‘평화누리길 어울림센터’를 방문하면 종주 인증서와 기념품을 받을 수 있고, 센터에 마련된 ‘명예의 전당’에 종주 기록을 올리는 기회도 얻는다.

다만, 모바일 앱과 스탬프북을 통한 기념품 중복 수령은 제한된다. 자전거길 종주자는 기존처럼 모바일 앱 인증 방식을 유지해야 한다.

경기관광공사는 이번 스탬프북 도입이 전 연령층의 참여를 끌어내 지역 관광산업에 활력을 불어넣을 것으로 기대하고 있다.

공사 관계자는 “여행객들이 스탬프를 하나씩 채워가며 평화누리길만의 매력을 깊이 있게 느끼길 바란다”며 “이번 사업이 지역경제 활성화와 DMZ 가치 확산의 계기가 되길 기대한다”고 말했다.

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