삼성전자, 중국서 일부 가전 철수 공식화…현지 생활가전·TV 판매중단 거래선에 통보

삼성전자가 중국에서 생활가전과 TV 판매를 중단하는 등 일부 사업 철수를 공식 결정했다. 중국 업체의 저가 공세 속 점유율이 낮은 사업은 과감히 정리하고 미래 신성장 육성과 신기술 개발을 지속하는 등 선택과 집중을 통해 현지 사업을 재편한다는 전략이다.

6일 업계에 따르면 삼성전자는 최근 급변하는 대내외 경영 환경을 고려해 중국 본토에서 사업 재편을 결정했다. 이에 따라 현지 유통 채널과 협력사에 생활가전과 TV 판매 중단 방침을 통보했다.

기존 삼성전자 가전 제품 구매자는 중국 소비자보호법 등 관련 규정에 의거해 제품 구매 후 사용 기간 및 불량 증상에 따라 무상 또는 유상 서비스가 제공될 예정이다.

삼성전자는 이와 별개로 중국에서 모바일과 반도체, 의료기기 등 사업은 지속한다는 방침이다. 특히 갤럭시 AI를 앞세워 중국 모바일 시장에서 최고의 제품과 서비스로 경쟁할계획이다. 심계천하(W시리즈) 등 중국 시장 특화 스마트폰과 서비스를 계속해서 선보인다.

소비자를 위한 최적의 AI 기능 개발을 위해 현지 우수 AI 업체들과 협업도 확대한다. 아울러 삼성전자는 중국에서 첨단 산업 분야의 연구와 생산 협력, 투자를 중심으로 사업에 집중할 방침이다.

모바일 등 제품 기술 연구를 이어가고, 기존의 쑤저우 가전 공장과 시안 및 쑤저우의 반도체 공장도 계속 운영한다.

삼성전자는 최근 글로벌 불확실성과 원자재 및 부품가 상승 등으로 가전 사업 수익성이 악화하고 있다. 지난해 TV 사업을 맡은 영상디스플레이(VD)와 생활가전(DA) 사업부에서 연간 2000억원의 적자를 냈다.

최근 삼성전자는 올해 1분기 실적발표 기업설명회(IR)에서 “가전 사업은 경쟁 심화, 관세 등 리스크로 인해 수익성 부담이 가중되고 있다”며 “사업 전반에 걸쳐 선택과 집중을 추진하고 있다”고 밝혔다.

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