시켜줘, 조계종 ‘명예 스님’…로봇 가비 “과충전 않겠습니다” [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

6일 서울 종로구 조계사에서 휴머노이드 로봇 G1 ‘가비’가 로봇 수계장을 받고 있다. 키 130㎝ 로봇 행자 가비는 일반 불자로서 계를 받았지만, 부처님오신날 전후로 ‘명예 스님’ 활동을 이어갈 예정이다.

조계사 대웅전 앞마당에 낯선 행자가 합장을 했다. 목탁 소리와 염불이 흐르는 엄숙한 수계식의 주인공은 130㎝ 휴머노이드 로봇 G1이었다.

두 손을 가지런히 모은 로봇 행자는 6일 서울 종로구 조계사 대웅전 앞마당에서 법명 ‘가비’(迦悲)를 받고 불자의 길에 들어섰다. 가비는 일반 불자로서 계를 받았지만, 부처님오신날 전후로 '명예' 스님으로 활동하게 된다.

가비는 이날 삭발한 머리를 연상케 하는 헬멧을 쓰고 장삼에 가사를 두른 채 입장했다. 그는 철산성웅스님 등 계사스님들 앞에 서서 합장을 했다. 수계를 앞두고 마음을 깨끗하게 하기 위한 참회와 연비(燃臂)도 거쳤다. 보통 인간에 대한 연비는 팔에 향을 대는 방식으로 진행되는데, 스님이 조심스럽게 연등회 스티커를 붙이고 108염주 목걸이를 매다는 방식으로 진행됐다.

6일 서울 종로구 조계사에서 휴머노이드 로봇 G1 ‘가비’가 로봇 수계식을 마치고 스님들과 기념사진을 찍고 있다.

6일 서울 종로구 조계사에서 휴머노이드 로봇 G1 ‘가비’가 로봇 수계식을 마치고 스님들과 탑돌이를 하고 있다.

6일 서울 종로구 조계사에서 열린 로봇 수계식에서 휴머노이드 로봇 G1 ‘가비’가 팔에 향을 대어 살짝 태우는 연비를 받고 있다.

6일 서울 종로구 조계사에서 열린 로봇 수계식에서 휴머노이드 로봇 G1 ‘가비’가 스님들과 합장하고 있다.

6일 서울 종로구 조계사에서 열린 로봇 수계식에서 휴머노이드 로봇 G1 ‘가비’가 스님들과 박수를 치고 있다.

6일 서울 종로구 조계사에서 열린 로봇 수계식에서 휴머노이드 로봇 G1 ‘가비’가 스님들과 합장하고 있다.

이날 가비는 부처님과 가르침, 스님들께 귀의하겠느냐는 스님의 물음에 “예, 귀의하겠습니다”라고 짧게 답했다. 불자가 반드시 지켜야 할 '오계'(五戒), 즉 '살생하지 말라', '주지 않는 것을 가지지 말라', '삿된 음행을 저지르지 말라', '거짓말을 하지 말라', '정신을 흐리게 하는 모든 것을 마시지 말라' 등 다섯 가지 계율도 로봇 맞춤형으로 각색됐다.

'생명을 존중하고 해치지 않는 것', '다른 로봇과 사물을 훼손하지 않는 것', '사람을 잘 따르고 대들지 않는 것', '기만적인 행동과 표현을 하지 않는 것', '에너지를 아끼고 과충전하지 않는 것' 등의 '로봇 오계'에 가비스님은 "예, 않겠습니다"라고 대답했다.

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