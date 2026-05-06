“생각 주도권 AI에 뺏겨선 안돼”...이창호·이세돌이 제시한 AI 시대 ‘신의 한 수’

“인공지능(AI)이 빠른 답을 낼 수는 있습니다. 하지만 무엇을 물을지, 어떤 답을 자기 것으로 만들지는 결국은 사람의 몫입니다.”

6일 오후 2시 울산과학기술원(UNIST·유니스트) 대학본부 2층 대강당. 행사 시작 전부터 강당 관람석은 학생과 시민들로 빠르게 들어찼다. ‘반상 위로 먼저 온 미래’를 주제로 열린 이날 토크콘서트에 200여명이 몰렸다. 사회를 맡은 김철민 GRIT인재융합학부장의 소개와 함께 이세돌(43) 유니스트 특임교수와 공식 석상에 모습을 드러내지 않는 이창호(51) 국수가 함께 무대에 오르자 관람석에서 큰 박수가 터져 나왔다. 2016년 이세돌 9단과 AI 알파고의 ‘세기의 대결’ 이후 10년째인 이날 두 고수는 AI 시대 인간의 역할과 가능성을 다시 꺼내 들었다.

행사는 단순한 경험담을 전하는 것을 넘어 ‘AI 이후 인간의 사고는 어떻게 달라져야 하는가’에 초점이 맞춰졌다. 이세돌 교수는 알파고와의 대국 이후를 돌아보며 “AI는 계산과 최적화에서 이미 인간을 넘어섰지만 인간은 여전히 새로운 질문을 만들고 방향을 설정하는 존재”라며 “AI시대에는 인간이 생각의 주도권을 뺏기지 않는 것이 중요하다고 본다”고 말했다.

이창호 국수 역시 담담한 어조로 인간의 역할을 짚었다. 그는 “AI가 제시하는 수는 승률을 0.2∼0.4% 높이는 데 불과하다”면서 “그대로 따르는 것이 아니라 왜 그런 수가 나왔는지를 고민하고, 스스로의 것으로 만드는 과정이 중요해졌다”고 강조했다.

이 교수 등은 인간의 ‘질문력’을 핵심 역량으로 꼽았다. 정답을 빠르게 찾는 능력보다 무엇을 물어야 하는지를 아는 능력이 인간의 경쟁력이라는 설명이다. 또 AI가 제시한 여러 해법 중 무엇을 선택해 취할 것인지 판단하는 능력 역시 중요하다고 강조했다.

두 고수는 바둑에서 패배한 이후 다음을 준비하는 방법에 대해서도 말했다. 이 국수는 “아픈 패배를 외면하지 않고 다시 보는 시간이 다음 승부를 만든다”고 말했다.

이창호 국수와 이세돌 유니스트 특임교수가 6일 오후 유니스트 대학본부 대강당에서 ‘반상 위로 먼저 온 미래’를 주제로 열린 토크콘서트에서 AI 시대에 바둑과 인간이 나아갈 길에 대해 이야기하고 있다.

이세돌 교수는 “바둑은 승패가 나뉘었다고 끝나는 게 아니라 복기를 해야 끝이 난다”면서 “나의 생각과 상대의 생각을 돌이켜보고, 질문을 통해 다시 다음 수를 찾는 것이 중요하다”고 강조했다.

이번 행사는 유니스트 ‘GRIT인재융합학부’가 기획한 공개 프로그램 ‘오픈스테이지’다. 정답이 없는 시대를 대비한 인재 역량을 키우기 위해 마련된 강좌로, 향후 다양한 분야의 전문가들이 참여할 예정이다. GRIT인재융합부는 내년 신설 예정이다.

김철민 GRIT인재융합학부장은 “인공지능이 정답을 빠르게 찾는 시대일수록, 인간은 정답이 없는 영역을 개척해야 한다”며 “돌파력과 생존력을 갖춘 인재를 키우는 것이 목표”라고 밝혔다.

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