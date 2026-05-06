김종민·서경덕, ‘천연기념물 독도’ 영상으로 국내외 알린다

가수 김종민과 서경덕 성신여대 교수가 의기투합해 ‘독도 바위, 알아야 할 역사’ 영상을 다국어로 제작해 공개했다.

6일 서 교수측에 따르면 4분 30초 분량의 영상은 경북문화재단 콘텐츠진흥원과 공동 제작했다.

영상은 한국어와 영어로 만들어졌다.

영상은 수백 개의 바위로 구성된 독도는 섬 전체가 천연기념물 제336호로 지정된 거대한 생태박물관이라는 점을 조명했다.

특히 독도에서 경제활동을 벌인 제주 해녀들의 무대가 된 해녀바위, 일제의 남획으로 멸종된 독도 강치의 삶의 터전이었던 가제바위 등을 상세히 소개했다.

서 교수는 “독도의 살아있는 역사이자 기록인 바위들의 이야기를 좀 더 쉽고 재미있게 국내외에 소개하고자 이번 영상을 기획했다”며 “유튜브 뿐만 아니라 다양한 사회관계망서비스(SNS)로 전파 중이며, 전 세계 주요 한인 및 유학생 커뮤니티에도 영상을 공유해 널리 알리고 있다”고 밝혔다.

TV프로그램을 통해 연예인 중 가장 많이 독도를 방문한 김종민은 “독도 바위의 역사를 목소리로 전하게 돼 기쁘며, 국내외 많은 누리꾼이 시청해 주길 바란다”고 말했다.

한편, 콘텐츠진흥원이 독도와 바다를 무대로 제작한 애니메이션 ‘강치아일랜드’ 시즌2는 KBS2를 통해 6일 첫 방영된다.

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