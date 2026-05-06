거대한 무대로 변신한 도심…안산시 ‘제22회 국제거리극축제’ 마무리

경기 안산시의 도심 한복판이 거대한 야외무대로 변하는 예술의 장이 펼쳐졌다.

6일 안산시에 따르면 시와 안산문화재단은 지난 1일부터 3일까지 안산문화광장 일원에서 ‘제22회 안산국제거리극축제’를 개최했다.

제22회 안산국제거리극축제 폐막식의 불꽃놀이. 안산시 제공

이번 축제는 5개국 97개 작품이 눈길을 끌며 일상이 예술로 변하는 순간이었다. ‘거리에서 만난 예술, 세상을 잇다’라는 표어 아래 평범한 일상의 공간을 예술적 상상력으로 채우는 참여형 축제로 꾸려졌다.

참여 예술팀들은 거리극, 서커스, 현대무용, 파이어 퍼포먼스, 이동형 공연 등 다채로운 작품과 프로그램을 선보이며 광장 곳곳에 생명력을 불어넣었다.

특히 개막을 화려하게 장식한 ‘동춘서커스’와 ‘파이어 퍼포먼스’는 강렬한 볼거리를 선사하며 관람객들의 탄성을 자아냈다. 가족 단위 방문객을 배려한 ‘YES 키즈존’은 어린이들이 예술을 체험하고 즐기는 공간으로 호응을 얻었다.

올해 축제는 ‘예술 유통 플랫폼’이자 ‘친환경 축제’로 진화했다는 평가를 받았다.

단순히 공연을 보고 즐기는 차원을 넘어 내실 있는 운영 시스템을 도입해 차별화를 꾀했다. 국내외 예술가와 기획자를 연결하는 ‘안산거리예술마켓’을 통해 거리예술의 유통 플랫폼 기능을 강화했고, QR 코드를 기반으로 한 디지털 안내 시스템을 도입해 관람 편의성과 정보 접근성을 높였다.

아울러 환경을 생각하는 ‘친환경 운영’ 방침을 고수하며 시민 참여형 예술축제로서 공익적 가치를 더했다.

안산시는 이번 축제를 통해 안산이 지닌 문화적 저력과 시민들의 높은 예술 향유 의지를 다시 한 번 확인했다고 평가했다.

시 관계자는 “올해 축제는 시민과 예술가, 자원봉사자, 유관기관이 한마음으로 협력해 만든 결과물”이라며 “안산국제거리극축제가 시민의 자부심을 넘어 세계와 소통하는 창구가 될 수 있도록 다음 축제 준비에도 만전을 기하겠다”고 말했다.

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