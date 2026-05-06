iH, 검암 플라시아 복합환승센터 융복합공간 개발 추진

인천 검암역 역세권 구역에 교통·상업·업무·주거시설을 포함한 복합공간이 들어설 전망이다. 인천도시공사(iH)는 ‘검암 플라시아 복합환승센터 복합개발’ 민간사업자 공모를 7일 공고한다.

이번 프로젝트는 터미널형 복합환승센터를 포함한 랜드마크 조성이 목표다. 대지면적 9만4000여㎡ 규모에 총사업비는 약 1조4000억원에 달한다. 검암역(공항철도·인천2호선)과 인천공항고속도로(청라IC)에 위치해 인천∼서울간 광역교통 접근성이 우수하다.

사업지구 내 특별계획구역(주상복합·복합환승센터) 및 특별설계 공동주택용지를 대상이며 공급예정가는 약 3437억원으로 추산된다. 공동주택 858세대, 주상복합 554세대 등 모두 1412세대가 건설될 예정이다.

신청 자격은 단독 또는 10개 이하 법인으로 구성된 컨소시엄에 주어진다. 주택건설사업자 1곳 이상 및 시공능력평가 순위 50위 내 1곳 이상이 포함돼야 한다. 향후 일정은 5월에 13일 설명회, 18∼19일 참가의향서 접수 뒤 △6월 4일 사업신청 확약서 접수 △8월 중 우선협상 대상자 선정 등이 예정됐다.

iH 측은 후속 절차를 연내 추진해 사업 속도에 박차를 가할 예정이다. 류윤기 iH 사장은 “검암역 중심의 복합환승센터 개발을 본궤도에 올려 공공주택지구 활성화 및 지역사회 발전에 기여할 것”이라고 말다.

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