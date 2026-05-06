경북 전기차 보조금 ‘숨통’…1883억원 역대급 물량 쏟아진다

경북도가 역대 최대 규모의 전기차 보급사업을 추진한다.

도는 정부 추가경정예산을 통해 전기자동차 보급사업 국비 223억원을 추가로 확보했다고 6일 밝혔다. 당초 1399억원 규모였던 전기자동차 보급사업 예산은 1883억원으로 늘었다.

도는 국비 추가 확보를 통해 전기승용차 3971대와 전기화물차 1,037대 등 총 5008대를 추가적으로 보급한다. 올해 전기차 총 보급물량은 당초 1만4539대에서 1만9547대로 대폭 확대됐다.

전기차 수요는 연초부터 급증하고 있다. 최근 중동 지역 정세 불안에 따른 국제유가 상승과 함께 2025년 보조금 종료 이후 대기 수요자 증가, 신차 구매를 희망하는 신규 수요자, 3년 이상 된 내연차를 전기차로 전환할 경우 지원하는 전환지원금 신설 등의 영향이다.

도내 22개 시군 가운데 전기승용차는 19개 시군, 전기화물차는 16개 시군에서 1차 공고 물량이 조기 소진되는 등 상반기 접수가 조기 마감됐다.

도는 전기차 보급 사업을 적극적으로 추진한다는 계획을 세웠다. 차종별 출고 대기와 접수 현황을 파악하고 하반기 공고 예정이었던 물량을 조기 공고한다. 지방비 261억원도 추경에 편성한다.

지방비 추가 편성에 시간이 걸리는 만큼 시군은 기후부 승인 절차를 거쳐 국비를 우선 활용해 보조금을 선지급함으로써 현재의 접수 중단 상태를 해소한다.

지난 3월 말 기준 전국 전기차 등록 대수는 98만1321대이다. 경북의 전기차 등록 대수는 5만683대로 전국 7위 수준이다. 충전 인프라는 총 1만9904기를 구축했다.

이경곤 도 기후환경국장은“전기차 수요 증가에 선제적으로 대응해 주민이 불편 없이 친환경차를 구매할 수 있도록 지원하겠다”며 “전기자동차 보급 확대와 충전 인프라 확충을 통해 탄소중립 실현과 대기질 개선에 노력하겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지