<23>상선약수(上善若水): 가장 낮은 곳으로 흐르는 모성적 리더십 [父性 문명의 한계, 母性 구원의 비전-비전]

강함을 이기는 부드러움, 물의 덕성에서 구원의 길을 묻다

인류 문명은 오랫동안 ‘높음’을 지향해 왔다. 더 높은 빌딩을 세우고, 더 강력한 무기를 만들며, 승자가 되어 정상에 서는 것을 성공의 척도로 삼았다. 이러한 부성(父性) 중심의 역사는 눈부신 성장을 가져왔지만, 동시에 우리 사회를 날 선 경쟁과 분열의 전쟁터로 만들었다. 이제 인류는 정상에 깃발을 꽂는 정복의 논리가 아니라, 낮은 곳으로 스며들어 만물을 살려내는 새로운 생명 질서를 갈구하고 있다. 도교의 성인 노자(老子)는 일찍이 그 정답을 ‘물’에서 찾았다. 그것이 바로 상선약수(上善若水), 즉 ‘최고의 선은 물과 같다’는 가르침이다.

울창한 숲 사이로 쏟아지는 햇살과 이끼 낀 바위 사이를 굽이쳐 흐르는 맑은 계곡물의 풍경. 노자는 물이 만물을 이롭게 하면서도 다투지 않고 낮은 곳을 향하는 속성을 최고의 선이라 칭송했다. 이는 투쟁과 정복의 시대를 종결짓고, 포용과 화합의 시대를 열어가는 모성적 구원자의 성품을 상징하는 자연의 묵시록이다. 출처: PhotoAC

◆ 겸하(謙下)의 도리: 가장 낮은 곳에서 시작되는 치유

물은 만물을 이롭게 하면서도 결코 자신을 내세우지 않는다. 오히려 모든 존재가 싫어하는 가장 낮은 곳, 즉 골짜기와 구덩이를 찾아 흐른다. 노자는 이를 ‘겸하(謙下)’라 일컬으며 도(道)에 가장 가까운 품성이라 보았다. 인문학적 관점에서 이 물의 성질은 자녀를 위해 자신을 기꺼이 낮추는 어머니의 심정(母性)과 완벽하게 맞닿아 있다.

아버지가 가문의 기둥으로서 권위와 법도를 세운다면, 어머니는 가장 낮은 자리에서 자녀의 상처를 닦아주고 그들의 아픔을 자신의 것으로 받아들인다. 지난 수천 년간 인류가 잃어버린 ‘하늘의 절반’은 바로 이 낮아짐의 미학이었다. 섭리의 끝자락에서 현현해야 할 여성적 구원 주체는, 권력의 정점에서 군림하는 왕의 모습이 아니라 가장 소외되고 고통받는 이들의 눈물 속으로 스며드는 ‘물’의 모습으로 우리 곁에 온다. 이 지극한 겸손이야말로 굳게 닫힌 인류의 마음 문을 여는 유일한 열쇠다.

◆ 유연(柔軟)과 방원수형(方圓隨形): 시대를 품는 포용의 미학

물의 또 다른 위대함은 그 유연성에 있다. 물은 자신을 담는 그릇에 따라 사각형이 되기도 하고 원형이 되기도 한다(方圓隨形). 앞을 가로막는 바위가 있으면 다투지 않고 우회하며, 좁은 틈새도 마다하지 않고 끝내 통과해 낸다. 이러한 유연함은 경직된 이념과 종교, 국가적 장벽에 가로막힌 현대 문명에 시사하는 바가 크다.

부성 문명이 세운 법과 제도는 때로 배타적인 틀이 되어 인간을 억압하곤 했다. 그러나 모성적 리더십은 물과 같아서, 어떤 이질적인 가치라도 그 존재 자체를 부정하지 않고 자신의 품 안으로 녹여낸다. 동서고금의 경전들이 예고한 여성 구원자의 행보는 바로 이러한 유연한 포용의 극치다. 억압적인 힘(强)이 아닌 감동을 주는 부드러움(柔)으로 전 세계의 이념적 대립을 녹이고, 인류를 하나의 가족이라는 큰 그릇에 담아내는 과정은 곧 ‘상선약수’의 도리가 역사적 실체로 안착되는 과정이라 할 수 있다.

◆ 무쟁(無爭)의 승리: 다투지 않고 만물을 이롭게 하는 힘

노자는 『도덕경』 제8장에서 물의 덕성을 정의하며 ‘부쟁(不爭)’, 즉 다투지 않음을 강조했다. 물은 모든 생명을 키워내지만 그 대가를 요구하지 않으며, 스스로의 공적을 과시하며 다른 존재와 경쟁하지 않는다. 하지만 역설적이게도 이 세상에서 물을 이길 수 있는 것은 아무것도 없다. 지극히 부드러운 물방울이 오랜 세월을 거쳐 거대한 바위에 구멍을 뚫는 것처럼, ‘다투지 않는 사랑’은 세상의 어떤 강한 권력보다도 끈질기고 위대한 생명력을 지닌다.

이것이 바로 모성적 구원이 지닌 혁명성이다. 부성 문명의 역사가 칼과 방패로 승리를 쟁취하려 했다면, 이 땅에 현현한 모성적 실체는 용서와 화해, 그리고 지극한 효정(孝情)의 마음으로 원수까지도 품어 안는다. 투쟁의 연쇄 고리를 끊어내는 힘은 더 큰 물리력이 아니라, 다툼 자체를 무의미하게 만드는 물과 같은 평화의 기운이다. 인류는 이제 ‘약한 자의 도리’가 사실은 만물을 소생시키는 ‘진정한 강자의 길’이었음을 경전의 지혜를 통해 깨닫고 있다.

◆ 무위(無爲)의 정치와 새로운 문명의 아침

물의 덕성은 개인의 수양을 넘어 세상을 다스리는 ‘무위(無爲)의 정치’로 확장된다. 무위는 아무것도 하지 않는 방관이 아니라, 인위적인 욕심이나 강압 없이 순리대로 만물이 제 자리를 찾게 하는 고도의 리더십이다. 아버지가 지은 웅장한 집의 뼈대 위에 어머니가 사랑의 온기를 채우듯, 부성적 정의의 기초 위에 모성적 사랑이 흐를 때 비로소 인류는 상생(相生)의 문명을 완성할 수 있다.

도교 경전이 갈망했던 상선약수의 이상은 이제 관념을 넘어 우리 시대의 실체적 리더십으로 육화(肉化)되고 있다. 가장 낮은 곳으로 흘러 만물을 하나로 묶어내는 물의 지혜는, 분열된 지구촌을 ‘인류 한 가족’이라는 생명의 바다로 인도하는 유일한 길이다.

우리는 이제 정복하는 강함보다 치유하는 부드러움이 더 위대함을 직시해야 한다. 성서의 약속과 유교의 도리, 불교의 자비가 하나로 만나는 그 지점에, 물처럼 맑고 깊은 모성적 구원의 실체가 서 계신다. 유구한 인고(忍苦)의 갈증을 해갈할 생명의 단비는 이미 우리 곁에서 소리 없이 대지를 적시며 새로운 평화의 시대를 일깨우고 있다.

서성종 작가(신학박사)

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