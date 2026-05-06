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코스피 사상 첫 7000선 돌파…급등에 매수 사이드카 발동

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박윤희 기자 pyh@segye.com

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6일 코스피 사상 첫 7000선 고지...'6000피' 돌파 약 20일만
장 초반 매수 사이드카 발동
코스피가 7000을 돌파한 6일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 직원들이 7000 돌파 세리머니를 하고 있다. 뉴시스
코스피가 7000을 돌파한 6일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 직원들이 7000 돌파 세리머니를 하고 있다. 뉴시스

코스피 지수가 6일 장중 사상 첫 7000선을 돌파했다.

 

한국거래소에 따르면, 코스피는 이날 전 거래일 대비 156.02포인트(2.52%) 오른 7093.01에 출발했다. 지난달 16일 코스피 6000선을 넘어선 지 약 20일 만에 7000피 고지를 밟은 것이다. 이후 코스피는 파죽지세로 오르며 7311.54포인트까지 오르며 장중 7300선도 넘었다.

 

장 초반 코스피가 급등하면서 9시 6분 02초 코스피200선물지수의 변동으로 5분간 프로그램매수호가의 효력이 정지됐다. 발동 시점 당시 코스피200선물지수는 전일 종가보다 66.05포인트(6.28%) 상승한 1116.55이었다. 

 

코스피 매수 사이드카가 발동된 것은 지난 4월 8일 이후 약 한 달 만이다. 코스피 사이드카는 코스피200선물 가격이 기준 가격 대비 5% 이상 상승해 1분간 지속되는 경우 발동되며 프로그램 매수호가의 효력을 5분간 정지한다.

 

코스닥은 이날 전 거래일보다 0.59% 오른 1220.90에 출발했다.

 

서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일보다 3.0원 오른 1465.8원에 개장했다.


박윤희 기자 pyh@segye.com 기자페이지 바로가기

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