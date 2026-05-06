롯데웰푸드 설레임, 손시림 완화 패키지 적용 및 쿨리쉬 라인업 확대

파우치형 아이스크림의 대표 주자 설레임이 미세발포 기술을 적용한 패키지로 손시림 현상을 개선하고 다가오는 빙과 성수기 공략에 나선다.

롯데웰푸드는 출시 24주년을 맞은 대표 아이스크림 브랜드 설레임에 신기술을 적용한 패키지를 도입하고, 신제품 2종을 출시한다고 6일 밝혔다.

이번 패키지 리뉴얼은 설레임을 장시간 쥐고 있을 때 발생하는 손시림 문제를 해결하는데 중점을 뒀다. 패키지 내포와 외포 사이에 공기층을 만들고, 그 안에 질소를 충전하는 방식으로 손에 닿는 직접적인 냉기를 차단했다. 해당 패키지는 국내 공인 시험·검사 기관인 한국화학융합시험연구원(KTR)의 단열 성능평가에서 기존 패키지 대비 실제로 손시림이 48% 완화된 것을 확인받았다.

이와 함께 아이스크림을 더 쉽게 섭취할 수 있도록 제품 입구도 키웠다. 쉐이크 질감의 특성상 꽁꽁 언 상태인 개봉 직후에는 취식이 쉽지 않다는 일부 소비자 의견을 반영했다. 신규 패키지는 신제품을 시작으로 기존 라인업에도 순차 적용될 예정이다.

롯데웰푸드 관계자는 “설레임이 오랜 시간 소비자분들의 사랑을 받아온 만큼, 더욱 편리한 취식을 위해 패키지 리뉴얼을 단행했다”며 “한층 먹기 편해진 패키지와 함께 즉각 더위를 날려줄 설레임 쿨리쉬 신제품 2종에도 많은 관심을 부탁드린다”고 말했다.

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