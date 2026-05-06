트럼프 “한국 화물선, 호르무즈서 단독으로 움직이다 이란 공격 당해”

도널드 트럼프 미국 대통령이 한국 화물선이 호르무즈해협에서 단독으로 움직이다가 이란의 공격을 당한 것이라고 공개 주장했다. 한국의 호르무즈해협 작전 참여를 요구하는 취지다. 한국 정부는 아직 선박 사고의 원인이 규명되지 않았다는 입장이다.

트럼프 대통령은 5일(현지시간) 백악관에서 한국이 호르무즈해협에서 43%의 석유를 조달한다고 하다가 “그런데 그들의 선박이 공격당했다. 그들은 선박의 대열에 없었고 혼자 행동하기로 한 것”이라고 말했다. 트럼프 대통령은 “그리고 그들의 선박은 어제 박살이 났다. 하지만 미국이 보호하던 선박들은 공격당하지 않았다”고 주장했다.

도널드 트럼프 미국 대통령. 로이터연합뉴스

호르무즈해협에 갇혀있던 한국 화물선 HMM 나무호가 단독으로 움직이다가 이란의 공격에 노출된 것이라고 일방적으로 기정사실화한 셈이다. 한국 정부는 나무호에서 발생한 폭발·화재의 원인이 아직 규명되지 않았다는 입장이지만 트럼프 대통령은 전날부터 이란의 공격에 따른 사건으로 규정하며 한국의 호르무즈해협 작전 참여를 촉구하고 있다.

트럼프 대통령은 전날 트루스소셜을 통해 “이란은 ‘해방 프로젝트’ 작전과 관련한 선박 이동 문제와 관련해 한국의 화물선 등 무관한 국가들을 향해 몇차례 발포했다”며 “한국도 이 작전에 합류할 때가 된 것 같다”고 밝혔다. 같은 날 ABC방송 기자와의 전화 통화에서도 “그건 혼자 운항하던 한국 선박이었다”며 “한국 선박을 겨냥해 다수 발포가 이뤄졌고 한국이 어떤 식으로 조치를 취해야 한다”고 말했다.

미국은 전날 호르무즈 해협에 발이 묶인 상선들의 탈출을 돕는 ‘해방 프로젝트’를 시작했다. 당일 미군은 이란이 미사일·고속정 등을 동원해 상선들을 향해 공격해 이를 격퇴했다고 밝혀 휴전이 붕괴 위기에 처했다는 위기감이 고조됐다. 이란은 아랍에미리트(UAE) 등을 상대로 공격을 재개했다.

트럼프 대통령은 이란의 휴전 위반을 판단할 요건에 대해 “곧 알게 될 것”이라며 “그들은 무엇을 해야 할지 알고, 더 중요하게는 무엇을 하지 말아야 할지 안다”고 말했다. 이란의 호르무즈 해협과 UAE 등지에서의 공격에도 불구하고 휴전 상태가 유지되고 있음을 재확인한 것으로 보인다. 피트 헤그세스 국방장관도 이날 브리핑에서 양측 휴전이 여전히 유효하다고 밝혔다.

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