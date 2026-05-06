종합특검의 출국금지에 한동훈 “말 같지도 않은 소리… 선거 개입 안 된다”

부산 북구갑 국회의원 보궐선거에 무소속으로 출마한 한동훈 전 국민의힘 대표는 권창영 2차 종합 특별검사팀의 출국금지 조치에 “말 같지도 않은 소리”라고 5일 강하게 비판했다.

국민의힘 한동훈 전 대표가 지난 4일 부산 북구선거관리위원회에서 부산 북갑 국회의원 보궐선거 예비후보 등록을 한 뒤 접수증을 보여주고 있다. 뉴시스

한 전 대표는 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 올린 글에서 “민주당 종합특검이 수원지검의 쌍방울 대북송금 사건 수사에 부당하게 개입했다는 혐의로 저를 출국금지했다”며 이같이 날을 세웠다.

이어 “민주당이 주도한 소위 국회 조작기소 국조특위가 제가 증인으로 나가겠다는데도 무서워서 부르지도 못하고, 협잡질과 쇼를 하는 동안 민주당 하수인인 종합특검은 뒤로 몰래 출국금지나 하고 있었다”고 쏘아붙였다.

그러면서 “게다가 출국금지 일자인 4월13일은 공교롭게도 제가 부산 북구 만덕에 집을 구했다고 국민들께 알린 날”이라며 “치졸한 선거 개입”이라고 주장했다.

3대 특검 이후 남은 의혹을 수사하는 종합 특검팀은 같은 날 ‘대통령실 수원지검 수사 개입’ 의혹 관련 한 전 대표를 출국금지 조치했다고 언론 공지에서 알렸다.

특검팀은 “한 전 대표에 대해 출국금지를 한 사실이 있다”며 “‘대통령실 수원지검 수사 개입 의혹사건’과 관련해 피고발인으로 고발장이 접수됐기 때문”이라고 밝혔다.

특검팀은 윤석열 정부 대통령실이 수원지검의 쌍방울 대북송금 사건 수사에 부당하게 개입했다는 의혹을 수사하고 있다.

앞서 한 시민단체는 대통령실과 검찰 등이 쌍방울 대북송금 사건을 조작했다며 윤석열 전 대통령과 한 전 대표, 이원석 전 검찰총장과 당시 수사 검사 등 7명을 직권남용과 모해위증 교사 혐의로 특검에 고발했다.

출국금지 여부 조회 결과를 공개한 또 다른 글에서도 한 전 대표는 “이재명 정권의 이른바 2차 종합특검이 저를 출국금지했다”며 “작년 채상병 특검이 말도 안 되는 이유로 저를 출국금지하고는 조사 한 번 못 하고 종결하는 식의 정치 수사를 했는데 이번 특검도 똑같이 무리수를 반복하고 있다”고 비판했다.

한 전 대표는 “이재명 대통령 공소 취소를 위한 국정조사에 민주당이 저를 증인으로 부르라 해도 못 부르더니 민주당과 정치 특검들이 쇼만 거듭하고 있다”며 “이번에도 똑같이 ‘할 테면 해 보라’는 말씀을 드린다. 단 선거 개입은 안 된다”고 강조했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지