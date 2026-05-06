고소영, 정신과 상담 중 오열 “자식은 건드리지 말자”

사진=고소영 유튜브 화면 캡처

배우 고소영이 정신건강의학과 전문의와 상담 중 눈물을 보였다.

지난 5일 공개된 고소영의 개인 유튜브 채널에는 '고소영 정신과 상담 받다 오열한 이유 (강박증, 가족사)'라는 제목의 영상이 공개됐다. 해당 영상 속에서 고소영은 이광민 정신건강의학 전문의를 만나 대화를 나누는 시간을 가졌다.

고소영은 "학창 시절 일탈은 꿈꿨지만 담은 안 넘는 스타일이었다"고 했다.

이광민 전문의는 "아이들에게도 잘했을 것 같다"고 하자 고소영은 "모유 수유도 7개월 동안 완모를 했다. 내 기준엔 '무조건 분유는 안 돼'였다"고 답했다.

이어 "해외 스케줄이 있으면 유축을 해서 얼려놓은 뒤 무조건 그걸 먹였다. 둘째도 똑같이 공평하게 했다. 그게 사랑이라고 생각한 것 같다. 엄마로 해줄 수 있는 최고의 선물이라고 생각했다"고 답했다.

그러면서 "아이들이 엄마를 어떻게 기억했으면 좋겠냐'라고 물었다.

고소영은 "친구 같은 엄마. 좋아하는 일을 지지해 주는 부모가 되고 싶다. 다만 희생했다고 기억되고 싶진 않다. 어떤 부분은 아이들이 그렇게 생각하는 것 같다"고 말했다.

고소영은 딸에게 완벽한 엄마로 보이고 싶다고도 했다.

이광민 전문의는 "아들과 딸이 언제 결혼할지 모르지만 요즘은 결혼하면 영상도 많이 틀지 않나. 지금의 엄마가 보내는 영상 메시지 할 수 있냐"고 물었다.

고소영은 "못할 것 같다"며 눈물을 흘렸다.

고소영은 제작진이 아이들에게 올인하지 않는 엄마가 됐으면 좋겠다고 하자 "자식은 건드리지 말자"라고 말해 웃음을 자아냈다.

한편 고소영은 2010년 배우 장동건과 결혼했다. 2010년 아들을, 2014년엔 딸을 낳았다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지