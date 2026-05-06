방탄소년단, 美 빌보드 양대 메인차트 장기집권

글로벌 슈퍼 그룹 '방탄소년단'(BTS)이 정규 5집 '아리랑'으로 미국 빌보드 양대 메인차트에서 장기 집권 중이다.

5일(현지지간) 빌보드 차트에 따르면, 방탄소년단 '아리랑' 타이틀곡 '스윔(SWIM)'은 9일 자 빌보드 메인 싱글차트 '핫100'에서 32위를 차지했다. 지난 주 10위에서 12계단 하락했으나, 해당 차트에 1위로 데뷔한 이후 6주 연속 상위권에 머물렀다.

방탄소년단. 빅히트 뮤직 제공

앞서 빌보드 메인 앨범차트 '빌보드 200' 1위를 차지한 '아리랑'은 또한 이번 주 같은 차트에서 5위를 차지했다. 6주 연속 톱5다.

글로벌 신드롬이 여전한 넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스(K-Pop Demon Hunters·케데헌)' OST인 가상 걸그룹 '헌트릭스'의 '골든'도 '핫100'에서 롱런 중이다. 이번 주에 지난 주보다 4계단 하락한 13위를 차지했다. 이번 주까지 해당 차트에 45주째 머물렀다. '케데헌' OST는 '빌보드 200' 19위다.

K-팝 간판 걸그룹 '블랙핑크' 멤버 겸 팝스타 제니(JENNIE)가 케빈 파커(Kevin Parker)가 이끄는 호주 사이키델릭 록 밴드 '테임 임팔라'와 협업한 '드라큘라(Dracula)(Remix)'는 지난 주보다 2계단 하락해 이번 주 '핫100'에서 18위를 기록했다.

'그래미 어워즈' 두 개 부문에 노미네이트되고 시상식에서 무대를 꾸민 하이브(HYBE) 글로벌 걸그룹 '캣츠아이(KATSEYE)'의 신곡 '핑키 업(PINKY UP)'은 이번 주 '핫100' 71위로, 3주 연속 차트인했다. 캣츠아이 두 번째 EP '뷰티풀 카오스(BEAUTIFUL CHAOS)'는 '빌보드 200'에서 113위에 걸렸다. 44주 연속 차트인이다. 이드르이 데뷔 앨범 'SIS'가 168위로 '빌보드 200'에 재진입했다. 통산 13주 해당 차트에 머물렀다.

방탄소년단의 소속사 빅히트 뮤직 직속 후배 그룹인 '투모로우바이투게더'(TXT·투바투)의 새 앨범인 미니 8집 '세븐스 이어(7TH YEAR): 가시덤불에 잠시 바람이 멈췄을 때'는 이번 주 '빌보드 200' 98위로 2주 연속 진입했다.

<뉴시스>

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