트럼프 “한국 화물선, 혼자 행동하다 공격당한 것”

도널드 트럼프 미국 대통령은 5일(현지시간) 호르무즈해협 한국 선박 사고와 관련해 한국 화물선이 호르무즈 해협에서 단독으로 움직이다가 이란의 공격을 당한 것이라고 주장했다.

도널드 트럼프 미국 대통령. 로이터연합뉴스

트럼프 대통령은 이날 백악관 행사에서 한국이 호르무즈 해협에서 43%의 석유를 조달한다고 말하던 중 “그런데 그들의 선박이 공격당했다. 그들은 선박의 대열에 없었고 혼자 행동하기로 한 것”이라고 말했다. 트럼프 대통령은 “그리고 그들의 선박은 어제 박살이 났다. 하지만 미국이 보호하던 선박들은 공격당하지 않았다”고 했다.

호르무즈 해협에 갇혀있던 한국 화물선 HMM 나무호가 단독으로 움직이다가 이란의 공격에 노출된 것이라고 일방적으로 기정사실화한 발언인 셈이다.

한국 정부는 나무호에서 발생한 폭발·화재의 원인이 규명되지 않았다는 입장이다. 트럼프 대통령은 전날부터 이란의 공격에 따른 사건으로 규정하며 한국이 호르무즈 해협 경색 해소에 기여해야 한다고 촉구하고 있다.

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